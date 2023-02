El angustiante motivo por el que Susana Giménez pegó el faltazo al cumpleaños de Mirtha Legrand

El día jueves 23 de febrero Mirtha Legrand cumplió 96 años y como siempre quiso festejarlo rodeada de sus seres queridos. Como era de esperarse en la lista de invitados estaba Susana Giménez, pero la diva de los teléfonos no se pudo presentar a la celebración.

Susana Giménez y Mirtha Legrand.

Este día viernes, La Chiqui dialogó con Intrusos y explicó la razón que llevó a su amiga del medio a no presentarse a su cumpleaños a pesar de lo especial que fue el evento. Según la conductora, Susana Giménez está atravesando un difícil momento desde Punta del Este.

Susana Giménez con uno de sus perros en su mansión en Punta del Este.

“Susana me dijo que no puede venir porque tiene a su perra muy enferma, seguramente más tarde me llame para saludarme”, fueron las palabras con las que dio a conocer el motivo por el cual la blonda no llegó a la celebración. Como es de público conocimiento, la diva de los teléfonos es amante de los animales, específicamente de los perros, y por eso encontró tranquilidad en acompañar a sus mascotas en este difícil momento.

Susana Giménez tiene que hacer un operativo en La Mary para que sus perros no la derriben

Pese a los dolores de cabeza y grandes travesuras que sus mascotas realizan, los compañeros de cuatro patas que tiene dentro de su casa son muy valiosos para Susana. La importancia que tiene para ella es tan grande que se vio en la difícil situación de decidir quedarse en casa y acompañar a Thelma en su enfermedad antes de asistir al cumpleaños número 96 de su gran compañera, Mirtha Legrand.

Así fue la decoración del cumpleaños de Mirtha Legrand

Según los detalles que se han dado a conocer tanto por ella como por fuentes cercanas, la actriz eligió a unas cuarenta personas para que la acompañaran en un evento exclusivo teniendo como motivo la celebración de su cumpleaños.

Cumpleaños de Mirtha Legrand.

Quien estuvo a cargo del diseño, decoración y ambientación es Ramiro Arzuaga. El destacado diseñador no perdió la oportunidad y mostró en sus redes el increíble trabajo que realizó para este evento tan particular.

Cumpleaños de Mirtha Legrand.

Además, en diálogo con un ciclo televisivo, comentó sobre los detalles que la diva le pidió: “Este año me pidió que los invitados estén cómodos y eligió colores pasteles para la ambientación. Ella siempre me guía con los vestidos que va a usar -esta vez serán dos- para que la mesa, de cierta manera, haga juego con ella”.

Cumpleaños de Mirtha Legrand.

Asimismo, el diseñador fue el encargado de crear un espacio con fotografías de momentos y personas muy importantes en la vida de la rubia. Con un estilo a puro vintage, eligió unas pequeñas lámparas LED que servirán de centro de mesa junto a los hermosos ramos de flores en colores crudos y pasteles. Esto también combinará de manera perfecta con las telas que cubren cada silla y mesa.