Su hija decía que había “monstruos” en la pared, decidieron revisar y lo que encontraron los dejó en shock

Uno de los grandes miedos de individuos de todo el mundo, originado mayormente por películas de terror, es que un espíritu o “fantasma” aceche sus casas y disturbe a sus seres queridos. Esta pesadilla se volvió realidad para una familia de Estados Unidos, aunque en esta ocasión se trató de más de 50.000 seres vivos y zumbantes.

Según explicó la usuaria de TikTok Ashley (@classashley), una de sus tres hijos le confesó uno de los temores que experimenta en la casa de 100 años de antigüedad que la familia habita en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte: la menor escuchaba “monstruos” en las paredes de su habitación.

Con notable preocupación por la aseveración de la menor, Ashley decidió inspeccionar y se llevó una desagradable sorpresa. En el video que cuenta con más de 9 millones de reproducciones, la mujer muestra la imagen que arrojó una cámara térmica y, en efecto, una franja naranja indica que hay “algo” desprendiendo calor detrás de la pared.

Acto seguido, la internauta muestra que se vieron obligados a romper el muro para descubrir de qué se trataba y encontraron un enjambre con 50.000 abejas “zumbando”. “De esto están hechas las pesadillas”, escribió Ashley en el viral posteo.

Rápidamente, la familia que reside en el condado de Mecklenburg se puso en contacto con un apicultor, quien en una primera visita logró extraer 20 mil ejemplares y un panal de 45 kilos en el que se encontraba la abeja reina.

Si bien un apicultor extrajo a las abejas de la pieza de su hija, la mujer encontró otra colonia en una pared diferente de la casa, por lo cual debieron continuar con los trabajos. Foto: Captura video

En la red social asiática, Ashley realizó una “saga” donde actualiza a sus seguidores, igual de impresionados que ella por el hallazgo, sobre cómo sigue su casa. En esta serie de videos, la mujer contó que el apicultor logró retirar con precaución al resto de las abejas y selló la pared. Pero para su mala suerte, el problema no terminó allí.

Es que la mujer encontró otra colonia en una pared diferente de la casa, por lo cual debieron continuar con los trabajos de apicultura para no dañar a las abejas. En este sentido, uno de los usuarios de la red social le preguntó si no había posibilidades de que hubiera una segunda abeja reina. “Creo que leí en alguna parte que si la colonia es lo suficientemente grande puede tener dos reinas o más”, precisó otro internauta.

A esto se sumó otro dolor de cabeza para la familia que habita en una granja en Charlotte, y es que, por la impresionante cantidad de abejas que albergaba en sus paredes, la casa está impregnada de miel. Según Ashley, este daño no está contemplado por la aseguradora y, a la reparación y limpieza que deben llevar a cabo en las habitaciones, se agregó un gasto para reparar estos daños que no habían contemplado.

En la red social, el relato de Ashley resonó con miles de usuarios que compartieron sus experiencias similares en la caja de comentarios. “Esto me pasó a mí. Encontré 2 abejas muertas en mi habitación y pensé que estaba loco pero luego encontramos una colmena en nuestro techo”; “Cuando tenía 11 años les dije a mis padres que había algo en el ático. No me creyeron por aproximadamente un año. Finalmente, lo registraron y encontraron una familia de 6 mapaches”; “Mis padres no me creyeron cuando dije que oía rasguños en el techo por la noche... Sí me creyeron cuando miles de abejas cayeron sobre mi cama. Ahora les tengo pánico”, escribieron los internautas.