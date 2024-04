Jugaban a la Ouija como parte de una obra de teatro y ocurrió lo peor: “El susto de los actores es real”

Los espectadores de una obra de teatro de terror obtuvieron lo que pagaron cuando, en medio de una escena, un particular intérprete se hizo presente sobre las tablas. En un video compartido en la red social asiática, TikTok, los actores de “El Juego” realizaban una performance con una tabla ouija cuando un “fantasma” causó gran temor en la sala.

Juan Cottet, uno de los actores de la saga que se presenta en el teatro Método Kairós, de Palermo, posteó en su cuenta personal un aterrador video. En las imágenes se ve a los jóvenes “jugando” a la ouija y hablando con un ente ficticio. Tal como aclara el joven en la plataforma de videos cortos, se trata de una presentación, por lo que la tabla es meramente de utilería. Sin embargo, esto no privó a todos los presentes de vivir un auténtico momento escalofriante.

Cuando una de las actrices le pregunta al espíritu con el que desean contactar cuál es su nombre, los intérpretes mueven las manos sobre la mesa simulando el movimiento icónico del juego de terror. Luego, la misma joven pronuncia en voz alta lo que el “fantasma” habría deletreado y en ese momento se escuchó un fuerte estruendo en el escenario.

Al parecer, un objeto de utilería habría caído sobre las tablas, ocasionando el ruido que espantó a los presentes y causó una auténtica exaltación en los actores. “Nos pasó esto en el medio de una función”, escribió Juan en el posteo que suma más de 2.2 millones de reproducciones. “Pasan estas cosas en las funciones”, remarcó luego de aclararle a un usuario que el episodio no fue planificado.

Al igual que los presentes en la sala palermitana, los internautas que se toparon con la publicación se llevaron un gran susto y así lo reflejaron en los comentarios, donde también hubo acotaciones desopilantes. “El fantasma improvisando 10/10″; “El fantasma: Perdón, ¿no era mi turno?”; “Tenía audífonos a todo volumen y casi me da un infarto”; “La audiencia: Wow, qué realista. Los actores: Eso no estaba en la obra”; “Che, el susto de los actores es real. No se lo esperaban. O son muy buenos actores”, escribieron los internautas.

Por otro lado, también se pronunciaron dos usuarias que asomaron la posibilidad de que lo sucedido no haya sido simplemente una coincidencia: “En la sala de al lado se prenden y apagan solas las luces”; “Yo actué en Método Kairós y tiene una energía pesada mal! No me sorprende que les haya pasado, ¡pero cuídense mucho!”,