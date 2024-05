Actividad paranormal: filmaron a un “fantasma” en una calle de Olavarría y del miedo alertaron a la Policía

Un grupo de amigos vivió una experiencia digna de una película de terror durante la madrugada del domingo, cuando captaron en video a un “fantasma” caminando por las calles de Olavarría. El particular episodio, compartido a través de la red social asiática TikTok, se viralizó y provocó gran temor en los usuarios.

Santi Bilbao (@santiibilbao) compartió en la plataforma de videos cortos un metraje que heló la sangre de múltiples usuarios. Es que en las imágenes se puede ver a un supuesto espectro que caminaba solo por una plaza ubicada entre las calles Alberdi y Trabajadores de la localidad bonaerense.

En la publicación, que supera por poco los 20 segundos, se puede ver claramente al ente que filmó el grupo de amigos que circulaba en un vehículo. “Este video lo grabamos a las 3:31″, explica el joven, a la vez que se puede escuchar el miedo en las voces de los presentes ante la figura antropomorfa.

“Aceleraaa, acelera”, pide uno de los jóvenes al conductor, antes de que este explicara que se le había detenido el auto al pasar junto al “fantasma”. Dos horas después, el grupo de amigos se volvió a cruzar al supuesto espectro, pero ahora este estaba parado frente a la pared de una vivienda.

Con mejor luz, se puede ver que el individuo vestía un traje abultado, pero no respondía a los jóvenes, quienes en un intento por llamar su atención, le silbaron. “Parece un disfraz de Homero Simpson”, “Para mí parece un piloto amarillo, pero no veo un pomo”, teorizaron dos usuarios al ver la segunda parte del metraje.

En la descripción del video, Santi precisó que al ver al “fantasma” se asustaron tanto que se fueron del lugar y “por las dudas, llamamos a la policía”. “No pregunten Story Time de nada porque no hay”, agregó.

El posteo ya suma casi 600 mil reproducciones y cerca de 60 mil “me gusta”. “‘Se me quedó el auto’”, sentí la desesperación del pibe”, “Yo que ustedes le hubiese pedido una foto”, “Ay no te puedo creer, nuevo miedo desbloqueado al caminar por la calle solo a la madrugada” y “No es la primera vez que este fantasma aparece por acá” fueron algunas de las opiniones de los internautas.