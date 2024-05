La CGT encabezó una marcha para celebrar el 1 de Mayo y manifestarse contra del gobierno de Milei

La conducción de la CGT confirmó el paro general para el próximo jueves 9 de mayo, después de movilizarse este miércoles para celebrar el 1 de Mayo y contra las políticas del gobierno de Javier Milei. “En ningún momento estuvo en duda la realización del paro, por eso lo ratificamos ante los más de 300 mil compañeros que hoy se movilizaron”, dijo Héctor Daer, co-secretario general de la CGT, en la conferencia de prensa ocurrida tras la marcha.

“La Patria no se vende” fue la consigna de la bandera que portó la columna principal de la CGT que se concentró en la esquina de Defensa e Indepencia, San Telmo, para movilizase hasta el Monumento al Trabajo, en el bajo porteño.

Marcha de la CGT por el Día del Trabajador - Foto TN

La marcha fue multitudinaria y se extendió a lo largo de quince cuadras de la ancha avenida Belgrano., Mayormente fue integrada por organizaciones sindicales y filiales gremiales de CABA y el gran Buenos Aires. La masividad se explicó también por manifestantes opositores al gobierno de Milei que se plegaron por fuera del aparato sindical.

“La conflictividad social a ir creciendo”, dijo Pablo Moyano, co-secretario general de la CGT igual que Daer y Carlos Acuña. “La contundencia del paro del 9 de mayo va a reflejar el descontento de mucha gente con el gobierno”, pronosticó.

La movilización de la CGT ocurrió el día después de que el oficialismo lograra la media sanción de la Ley Bases en Diputados, con la alianza del PRO, gran parte de la UCR y sectores provinciales. “No hemos discutido ni negociado ningún proyecto, dictamen o media sanción en Diputados”, aclaró Daer respecto a trascendidos periodísticos. Sobre la votación Ley Bases, criticó “la actitud de un sector del bloque de la UCR en diputados” por “correr por derecha a la Libertad Avanza” con un proyecto de reforma laboral, y dijo que le resultaba “inentendible” la conducta del jefe del bloque de la UCR (por Rodrigo Loredo). “Está perdido en el escenario ideológico y político de nuestro país”, agregó.

Marcha de la CGT por el Día del Trabajador - Foto TN

La dirigencia de la CGT, que agradeció el apoyo a la marcha de hoy de las dos CTA, de la dirigencia Pyme y de la comunidad universitaria, se enfoca ahora en el Senado de la Nación, el próximo paso de la Ley Bases. La CGT objeta la reimplantación de ganancias, la privatización de empresas públicas y cambios laborales que establece la Ley Bases.

“Hablaremos con aquellos que no integran UP, porque creo que los 33 senadores peronistas ya está todo hablado. Aquí vinieron los 33 senadores del peronismo y se comprometieron a no votar la ley Bases”, dijo Moyano. Pero en la CGT hay desconfianza con algunos legisladores. Moyano dejó una advertencia: “Espero que no ocurra el fantasma de la banelco”, dijo. “Le voy a ir a golpear a la puerta de aquellos (senadores) que cantan la marchita, pero después se hacen los distraidos”, agregó el dirigente camionero.

Moyano fue irónico cuando se le preguntó qué opinaba sobre la afirmación del presidente Milei respecto a que los salarios le estaban ganando a la inflación. “Tiene razón: el sueldo de él, de la hermana, el de los senadores, el de ‘Adorno’ y su hermano sí que le ganaron a la inflación”, bromeó.

Tras llegar de la marcha y antes de la conferencia de prensa, la conducción de la CGT recibió al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. “Vino a la casa de los trabajadores a visitarnos”, dijo Daer. Kicillof marchó junto a intendentes bonaerenses como Ferraresi (Avellaneda) y Alak (La Plata) y los funcionarios Andrés Larroque y Gabriel Katopodis.

En la CGT dicen que van a seguir conversando con todos los gobernadores para que se rechace la Ley Bases. “Destruye toda la industria nacional al habilita la importación de maquinaria usada”, ejemplificó Daer.

“No estamos para interpretar los tuits del presidente. Si hay que hablar con el presidente tiene que ser cara a cara. Veniamos mal y estamos peor”, dijo Daer sobre el video que difundió Javier Milei para el 1 de Mayo.

La marcha de hoy forma parte de un plan de lucha votado por el Consejo Directivo de la CGT, que incluye un paro general para el próximo 9 de Mayo. Como antesala a la segunda huelga de la CGT en contra de las políticas de Milei, el lunes 6, la poderosa CATT, que reúne a todos los sindicatos del transporte (camioneros, trenes, micros, marítimos, UTA) realizará un paro nacional.

La central obrera ya se movilizó a fines del año pasado al Palacio de Justicia para presentar una demanda contra el DNU70, y después marchó al Congreso el 24 de enero pasado en protesta de la Ley Bases. También acompañó a la comunidad universitaria el 23 de abril en la multitudinaria marcha a la Plaza de Mayo.

Marcha de la CGT por el Día del Trabajador - Foto TN

Documento 1 de Mayo

La marcha de la CGT terminó en el Monumento al Trabajo, muy próximo a la Plaza de Mayo, donde se leyó el documento titulado “En defensa de los derechos Laborales, Sociales, Previsionales y del Modelo Sindical”. En el texto se consigna que en este 1 de Mayo “cuando todos los derechos sociales, laborales, sindicales y previsionales se encuentran amenazados, es un día de reivindicación y defensa de las conquistas y derechos adquiridos que se pretenden vulnerar sin respetar la voz de las y los trabajadores”.

El documento dice que se está transitando un “grave momento como país y como sociedad”, y señala la responsabilidad de “un gobierno nacional que, en nombre de una mal entendida “libertad de mercado”, implementa un ajuste brutal”.

“Un 31% de caída real en las partidas presupuestarias de jubilaciones y pensiones, un 87% en obras públicas, un 39% en subsidios al transporte, un 76% en transferencias a las provincias, un 18% en recorte a las universidades y un 13% en programas sociales”, ejemplificó la CGT sobre el ajuste del gobierno.

Para la CGT, el gobierno “no muestra un programa económico sustentable ni consistente”, ni “proyecta un horizonte de expectativas alentadoras a futuro, ni hacia un crecimiento integral con inversión productiva”.

“Frente a este escenario urgente”, la CGT convoca a “la construcción de un programa de consenso multisectorial, que nos permita avanzar hacia una Agenda de diálogo para una Argentina del Desarrollo, la Producción y el Trabajo, solidaria, inclusiva y con igualdad de oportunidades”.

Tuit de CFK

Temprano, Cristina Fernández de Kirchner publicó en las redes sociales un mensaje en el que relacionó la media sanción de la Ley Bases en Diputados con la celebración del 1 de Mayo. “Hoy, en el día de los trabajadores, quiero compartir el discurso de la Diputada Vanesa Siley, en la sesión de ayer, cuando se trató el capítulo de reforma laboral y trabajo no registrado de la autodenominada “Ley de Bases” y Reforma Fiscal”, propuso la dos veces presidenta de la Nación.

“Son nueve minutos imperdibles donde la diputada Siley, militante política y dirigente sindical, analiza los resultados (o sea… evidencia empírica) de las teorías políticas aplicadas durante 40 años de democracia y que, fracasadas una y otra vez, se vuelven a aplicar beneficiando solo a quienes evaden y se apropian de la rentabilidad laboral. Su caracterización sobre que el verdadero problema es la economía no declarada, un acierto y su sentido del humor, al decir que Milei es el Zaffaroni del Derecho Penal Tributario, una ocurrente metáfora que seguramente no ofenderá al destacado académico penalista, quien también tiene un gran sentido del humor”, escribió.