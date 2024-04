Cristina Kirchner en Quilmes: “Si no pagaste nada, no tenés superávit”

A 21 años de la elección del 27 de abril de 2003, donde Néstor Kirchner asumió como presidente con el 22% de los votos, este sábado se lleva a cabo la inauguración del microestadio que lleva su nombre en la localidad de Quilmes. Además de la intendenta de esa ciudad bonaerense Mayra Mendoza y el gobernador de la provincia Axel Kicillof, decenas de personas esperan para ver y escuchar el discurso de la ex vicepresidenta y dos veces mandataria Cristina Fernández de Kirchner.

Como había anticipado en sus redes sociales el pasado miércoles 24 de abril, un día después de que ocurriera a nivel federal la marcha universitaria en defensa de la educación pública, la ex jefa de Estado dará un discurso en la inauguración del gimnasio municipal “Presidente Néstor Kirchner” en el que reflexionará “sobre este experimento del anarco-capitalismo y el sufrimiento inútil al que está siendo sometido el pueblo argentino”.

Será en el marco de la inauguración del microestadio Presidente Néstor Kirchner, en Quilmes. - X

En este marco, CFK comenzó su discurso, antecedida por el anuncio de la intendenta quilmeña que anunció que el busto de Néstor Kirchner se ubicará en el ingreso del microestadio. “Es la estatua de Néstor que supo estar en Ecuador, en la sede de la Unasur, luego pasó al CCK y hoy la militancia quilmeña tiene al cuidado este homenaje”, explicó Mendoza.

Al abrir su alocución, la ex mandataria felicitó a Mendoza “porque no hay mejor manera de recordar u homenajear a quien fuera mi compañero de vida, que con gestión, con trabajo y con obras”. Además, le agradeció en su nombre y en el de sus hijos, Máximo y Florencia, por recordarlo.

Luego, reveló el motivo por el que tomó la decisión de presentarse en público por primera vez en la era de Milei. “No me gusta venir a lugares donde hay cosas de (Néstor). Es fuerte y es difícil. Pero la noche del lunes escuché al presidente en una cadena nacional y la verdad que me decidí a venir acá para reflexionar sobre este particular momento. Es inútil el sacrificio al que está siendo sometido nuestro pueblo”, siguió.

“Siento como si estuviéramos en el Juego de la Oca, que hemos retrocedido. Es empírico sobre lo que quiero reflexionar, no es ideológico”, aclaró. “Escuché al presidente congratularse por el superávit fiscal. No pagaste CAMESA, las obras públicas, es como que ustedes en su casa, después de no haber pagado la luz, el agua, el alquiler, la señora que trabaja, digas que tenés superavit. Si no pagaste nada, no tenés superávit, hermano. Mirá todo lo que debés”, siguió.

En este sentido, puntualizó que “en este país, en los seis años que hubo superávit fiscal gobernó Néstor Kirchner y quien les habla. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. Y en 2008 se cayó el mundo, crisis global. No se pudo sostener”.

Desde la asunción de Javier Milei el pasado 10 de diciembre, Fernández de Kirchner no había sido parte de otro acto público. El último miércoles, por otro lado, se posicionó a favor de la marcha universitaria al asomarse al balcón del Instituto Patria, ubicado en CABA, con un buzo blanco en el que se lucían las iniciales de la Universidad Nacional de La Plata. Allí, la ex vicepresidenta estudio junto a su “compañero de vida” y se recibió de abogada.