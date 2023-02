Pepe Cibrián llevará a la Justicia a Raphael Dufort, el hombre que lo denunció por abuso sexual

Pepe Cibrián se vio envuelto en un escándalo cuando el artista y productor, Raphael Dufort, lo denunció públicamente por abuso sexual. El director teatral argentino negó haber cometido ese delito y decidió iniciarle acciones legales al hombre.

Luego de varios meses, el abogado de Cibrián decidió hablar del tema y aseguró que apuntarán contra Dufort por falso testimonio. Y aseguró que el artista fue dañado moralmente por la denuncia que realizó el actor uruguayo.

“Nosotros estamos evaluando la posibilidad de iniciar acciones legales contra Dufort. La gente tiene que saber que cuando uno imputa a una persona por un hecho delictivo falso comete el delito de calumnias y cuando uno declara ante un juez y omite la verdad es el delito de falso testimonio, así que estamos trabajando en esa línea”, aseguró Lautaro Elorz, el abogado de Pepe, en diálogo con Juan Etchegoyen.

Y fue tajante al asegurar: “La realidad es que a Cibrián le hicieron mucho daño y no le hizo nada bien esto, él viene trabajando hace años y hay muchísimos actores y actrices que empezaron a trabajar por él, no fueron gratuitas todas estas declaraciones de Dufort”.

“No te puedo adelantar mucho más pero estamos trabajando en esa línea, se afirmaron hechos que son falsos. Hay personas además que dicen que no sucedieron, no es que estamos sólo ante un hecho que no se pudo probar, vamos a esperar el resultado de la cámara si admite o no el recurso”, declaró en Mitre Live.

“No voy a dar mayores detalles pero vamos a esperar que la Justicia actúe, el auto sobreseimiento no ha quedado firme y el recurso no debería ser admisible porque no cumple los requisitos básicos de este tipo que es de carácter extraordinario, los fallos a favor de Pepe son impecables”, cerró el abogado de Pepe Cibrián Campoy.

Meses atrás, Pepe Cirbián decidió salir a contestarle mediáticamente, y por única vez, a Dufort y aseguró que es víctima de una denuncia falsa. “No me siento merecedor del tratamiento que se me ha dado”, dijo en un comunicado emitido por el dramaturgo.

“En razón de las falsas acusaciones de las que he sido víctima voy a hacer esta única declaración y a partir de este momento tan sólo se referirán al tema mis abogados ante los jueces que correspondan”, adelantó Cibrián al comienzo del comunicado que hizo llegar a la prensa.

“Para mí, esta persona es un completo extraño que falta a la verdad realizando afirmaciones incomprobables con el sólo fin de alcanzar notoriedad, a mi costa”, sentenció.