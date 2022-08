Pepe Cibrián fue denunciado por “abusador sexual” y “prostituyente habitual” por un productor uruguayo

Pepe Cibrián atraviesa un duro momento tras haber sido denunciado por el productor uruguayo, Raphael Dufort, por abuso sexual y violación. La denuncia fue radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 33 y el denunciante llamó a que otras víctimas se animen a denunciar.

El productor uruguayo realizó la denuncia penal contra Cibrián por violación y abuso grupal. Pero Dufort no solo hizo la presentación formal, sino que también convoca a que todos los damnificados por el “sexo por trabajo” denuncien y testifiquen.

La denuncia contra Pepe Cibrián Campoy.

El director de la exitosa obra “Drácula” fue señalado por el denunciante como “prostituyente habitual y abusador sexual”. Esas definiciones ocupó para referise a Cibrián en la declaración que realizó ante la Justicia el pasado miércoles 24 de agosto.

En tanto que el lunes 29 de agosto se realizó una por videollamada “bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de proceder al archivo de las actuaciones” para que Dufort ratifique su denuncia, como efectivamente sucedió.

Ahora comenzará una investigación contra Pepe Cibrián. Previamente, analizarán al denunciante. Dufort será sometido a pericias psicológicas y psiquiátricas tras haber denunciado al actor.

El duro testimonio de Raphael Dufort contra Pepe Cibrián

Semanas antes de la denuncia, Raphael Dufort habló con “A La Tarde” y relató el momento en el que Pepe Cibrián habría intentado abusar de él. Además, aseguró que el director teatral no actuó solo, sino que otras personas intervinieron para forzarlo a tener relaciones y desvestirlo.

“Pepe quiso que yo tuviera relaciones sexuales con él. Me dijo que la pasemos bien, ‘Olvidate del trabajo, ahora vamos a divertirnos’, me dijo. Yo le dije: ‘Mirá, Pepe, yo no estoy para esto. Yo vine a trabajar”, comenzó el relato de Raphael en América TV.

“Cuando le dije que me iba, me encontré con dos tipos, me agarran, me empujan a la cama y me empiezan a a sacar la ropa mientras Cibrián me decía que me divierta”, contó sobre cómo actuaron cuando él intentó irse y evadir la situación.

“Me manosearon y él me tocó los genitales, abusaron de mí. Pepe Cibrán es repulsivo, me revuelve el estómago”, contó Raphael, quien el lunes ratificó la denuncia por la que el productor está siendo investigando.