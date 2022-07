El desgarrador testimonio de Pepe Cibrian tras la infidelidad de su marido

Al final, Georgina Barbarossa tenía razón. Hace un mes, todo era alegría, brindis y felicidad, pero no ib a durar mucho. Pepe Cibrián se casaba con Nahuel Lodi, pero la alegría iba a durar poco. Este viernes, Intrusos mostró las imágenes del joven besándose con otro joven. Ese hecho habría sucedido una semana antes de casarse.

“Cuando vuelva de Córdoba a Buenos Aires, voy a separarme. No hay caso. Estoy destruido y muy caído. Es mucho pegarme” reconoció un Pepe Cibrián devastado tras conocer la noticia.

“Al enterarme yo estaba en un spa, entonces me lo comentaron y obviamente al ver el video le pedí a alguien que hable con Nahuel y que se fuera, no tenía nada más que hablar, no hay una solución para eso”, fue lo que contó en la entrevista con el programa Intratables. “Le mostré las fotos. Me dijo que la foto no es actual y que prefería no hablar de esto porque es una situación compleja y dolorosa”, continuó.

Pepe Cibrián se comprometió con Nahuel Lodi.

El periodista de Intrusos, Gonzalo Vázquez, quien habría detallado sobre el video original, explicó: “A nuestra producción le consta que Pepe se quiere separar. Lo que dice es que vienen pasando determinadas cuestiones que lo tienen casado. Esta es la gota que rebalsó el vaso. Ahora, él está en Córdoba y cuando llegue a Buenos Aires va a separarse de Nahuel”.

En el programa, además, aseguran que el joven está atrincherado en el hogar de la pareja en Buenos Aires y que no se iría hasta tanto no hablar con Pepe, su marido.

En Lam quisieron hablar con Georgina Barborossa, pero la conductora evitó tocar el tema. Según Georgina, el casamiento de su hijo la tuvo muy concentrada y no dio más detalles de su pelea con el director teatral tras sus dichos, pero sí reconoció que le duele ver a Pepe mal.