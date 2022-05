Pepe Cibrián, un genio enamorado del amor y de la vida

La llegada de Drácula, el musical de Pepe Cibrián y Ángel Mahler a Mendoza, es la excusa para hablar con Pepe. Un hombre fresco y que no deja temas por tocar. Empieza hablando de amor, de renacer y de Nahuel, el hombre que lo enamoró y con quien se va a casar.

La obra Drácula, de Cibrián-Mahler, se estrenó en 1991 en el mítico Luna Park. Tito Lectoure es sinónimo de boxeo, pero tuvo mucho que ver con esta puesta en escena y Pepe no lo va a olvidar jamás. Los protagonistas de la obra, por aquel entonces, eran Juan Rodó, Cecilia Milone y Paola Krum. Treinta años después, Rodó y Milone vuelven a ser de la partida en lo que sus creadores llaman la función de despedida.

¿Qué sentís con esta vuelta de Drácula a los escenarios?

Yo conocí a Nahuel, que es mi pareja, casi muy cercano a Drácula, a esta vuelta, y en ambas cosas lo que te diría es: renacer. Me cambió la vida. Drácula me cambia, el nuevo afecto te cambia y con la inseguridad que eso trae porque te trae muchas inseguridades el éxito, no es algo fácil. No es fácil lograr cosas que uno cree que van a estar siempre. Te asusta el miedo a perderlo.

¿Cuál consideras qué es tu mayor éxito?

Hay muchos tipos. El éxito, primero, creo que es el hacer. Drácula es un éxito que me ha cambiado la vida desde lo económico, desde el haber modificado el teatro musical. Drácula cambió la historia del Teatro musical. Logró que surgieran cientos de escuelas que no hubiesen surgido sin Drácula. Otro éxito para mí ha sido Calígula, que representa un lugar ideológico muy fuerte.

¿Ves a Drácula con los mismos ojos de hace 30 años?

No, no la veo con los mismos ojos porque han pasado 30 años de una historia, mía, de todos de los que formaron parte y del público. Es una cuestión generacional. Sigue vigente y lo veo en la platea con la cantidad de jóvenes, de chicos y de adolescentes que ven Drácula. En Drácula veo una etapa de mi vida maravillosa y encontré gente que amo. Es un logro que hicimos con Ángel, y un agradecimiento profundo al Luna Park.

Hablás de una etapa de tu vida maravillosa, ¿en qué etapa de la vida estás hoy?

Hoy estoy maravilloso, desde lo profesional y desde lo económico. Y mucho tiene que ver el éxito de Drácula, que no se puede creer que después de tantos años sea la temporada más exitosa de todas. Me apabulla desde un lugar muy agradable.

¿A qué le atribuís ese éxito?

Creo que tiene que ver con un buen vino, osea hace 30 años el vino de Drácula era muy reciente, recién embotellado, pero han pasado 30 años de añejamiento y por lo tanto es un mejor vino.

¿Vos sos como ese vino también?

Que no te quepa la menor duda.

Pepe Cibrián se despide de Drácula

¿Cómo ves la cultura en general en la Argentina? Cine, teatro, televisión, etc.

Yo de televisión no veo mucho. Hace 20 años que no veo televisión. No me gusta la televisión. Puede haber algo interesante o alguna tira aunque ya no haya ficción. Los programas políticos no me interesan, siento que escucho siempre lo mismo y lo único que hace es angustiarme y no solucionar nada. Pero en el arte, en cuanto a la creatividad, la Argentina es un semillero, en todo el país. En Mendoza hay gente tan talentosa. A donde vayas, pueblo que vayas, hay un grupo de teatro, un periodista, gente que ama lo que hace y que siga adelante peleándola.

Pero vos estuviste en televisión…

En lo único que participé fue en este programa de Cantando (por un sueño). Sinceramente no me arrepiento nada de mi vida pero, no fue una cosa que cubría mis expectativas. Yo pensé que era otro tipo de programa, como es La Voz en donde iba a escuchar gente cantando e iba a dar mi opinión, pero no mi juicio numérico y menos tener que entrar en un juego de malos o buenos. Yo sé que el tonto soy yo porque así es ese tipo de formato y es lo que hacen ellos. Son muy buena gente y me trataron muy bien, muy respetuosamente, pero sinceramente no lo disfruté y por eso me fui.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

Lo que más me gusta es el teatro, absolutamente. El teatro, la gente que me rodea, la persona que amo, mis perros. Tengo una vida muy privilegiada.

¿Hay algo que te hubiese gustado hacer y no hiciste?

Si tuviese algo pendiente, lo estaría haciendo. Soy muy de acción enseguida. Todo lo que hice, lo que estoy haciendo y por hacer, son cosas que elijo. Que la vida me dé vida y seguiré armando, produciendo, dirigiendo, promoviendo y generando. Eso es lo que siento.

¿En qué proyecto estás trabajando ahora?

Estoy con un proyecto musical que se llama Dorothy, qué está basado en la Dorothy de El Mago de Oz. Es una obra que no es para niños, muy comprometida. Es una obra que que ya está escrita y la estrenamos el año que viene. Me ha convocado Córdoba para dirigirla y hacerla. Me encantaría que me convoque Mendoza.

Podría ser para dirigir nuestra fiesta de la vendimia

Sería la gloria, ¿vos sabes lo que es dirigir la vendimia? Sería mágico, sería un honor más que un placer porque es un espacio de gente tan creativa y además con tanta gente. A mi me gusta trabajar con mucha gente. Creo que soy merecedor de eso, pero hay gente en Mendoza muy talentosa y ese es un espacio más para ellos porque son de Mendoza. Si me invitan me encantaría hacerlo, pero nunca quitándole el espacio a alguien de allí.

Con la misma intensidad con la que Pepe habla de la vendimia, se lamenta de no poder venir en esta oportunidad con Drácula, su Drácula. Tiene algunas cuestiones personales que le exigen quedarse en Buenos Aires, pero promete venir, Desea venir a Mendoza.

Con la misma intensidad con la que Pepe habla de la vendimia, se lamenta de no poder venir en esta oportunidad con Drácula, su Drácula. Tiene algunas cuestiones personales que le exigen quedarse en Buenos Aires, pero promete venir, Desea venir a Mendoza.

Por el momento, Drácula, el musical, viene a cautivar a los mendocinos. A los que vayan por primera vez o los que vuelvan a verla. 30 años de un éxito que, como un buen vino, está en su mejor momento.