Anteojos con IA y “baratos” para hacer fotos y videos: cómo funcionan y cuánto cuestan

“Menos es más” reza la frase que rige a la moda y al diseño al priorizar la simpleza por sobre lo complejo. Y ese parece ser el principio que siguen los nuevos lentes que lanzó la empresa Meta -dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp- en colaboración con la famosa marca de anteojos, Ray-Ban.

Así Ray-Ban Meta son anteojos que a simple vista son como cualquier otro pero en su interior poseen tecnología que permite “ver” el mundo a través de la inteligencia artificial.

Ray-Ban Meta son anteojos smart con cámaras, parlantes y ahora suman inteligencia artificial.

Lo más curioso de este lanzamiento es que inició un camino inverso al de otros productos de grandes empresas tecnológicas. Su campaña va de menos a más ya que el primer modelo se lanzó el año pasado sin mucha promoción ni promesas exageradas. Sin embargo, Ray-Ban Meta logró seducir en pruebas y reseñas porque cuenta con tareas muy básicas pero bien ejecutadas: hacer videos cortos, tomar fotos y escuchar música.

Cumplido ese paso, este año llegó el segundo modelo con mejoras técnicas y pronto se sumará la IA para explotar sus funciones y liberar todo su potencial.

Cómo son los Ray-Ban Meta

Estos anteojos son livianos, delgados y sus patillas cuentan con un panel táctil para manejar varias funciones.

Sus cámaras tienen 12mpx con una resolución de 3.024 x 4.032 píxeles en fotos y 1080p en video. Posee un almacenamiento de 32 GB que soporta hasta 500 fotos y 100 videos de 30 segundos, que es la duración máxima de grabación que permite por cada uno.

También permite hacer transmisiones en vivo por Instagram o Facebook durante 30 minutos.

Posee audio espacial y tiene un total de cinco micrófonos que permiten mejor sonido en los videos y durante las llamadas. Además cuenta con bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 y un procesador Snapdragon AR1 Gen1.

Su batería en uso moderado puede durar hasta cuatro horas y un aspecto llamativo es que su funda es su cargador. Permite alcanzar 50% de batería en 20 minutos y 100% en 75 minutos. También da soporte de 36 horas de uso con la funda cargada al 100%.

Aunque potentes no son autónomas. Muchas de sus funcionalidades dependen de un smartphone con conexión a internet y cuenta con una app propia para el manejo del contenido generado.

Qué puede hacer y qué no (aún)

Por ahora están limitados a hacer fotos y videos cortos pero también transmisiones online. Se puede escuchar música y hacer llamadas con buena calidad de audio. Todas esas funciones mejoraron notablemente en el modelo lanzado este año y las reseñas apuntan a que es un gran complemento del teléfono móvil.

Sin embargo aún no pueden grabar videos en resolución 4K y no cuenta con HDR para sus fotos. Tampoco posee realidad aumentada ni usa sus cristales como una pantalla.

Lo bueno es que ya están los prototipos con IA. Para activarlos habrá que decir en voz alta “Hey, Meta” y preguntar cosas como “¿Qué edificio es este?” al apuntar con la cámara.

Meta AI es la tecnología que la empresa de Mark Zuckerberg ha desarrollado para competirle a Gemini de Google y a ChatGPT de OpenAI y Microsoft

Aunque aún la IA sigue en desarrollo ya se lanzó para varios usuarios.

Esto fue puesto a prueba por Brian X. Chen, columnista de tecnología y Mike Isaac, reportero especializado en Meta. Ambos trabajan en The New York Times y salieron a la calle con los smart glasses con IA.

Sus conclusiones fueron contundentes a la par que divertidas. Destacaron que en una visita al zoológico la IA confundió a una jirafa con un mono y a una tortuga con un pato, pero en el hogar identificó perfectamente la raza del perro de uno de ellos y se alegró que, incluso, le dijera que era lindo.

“Las gafas podrían identificar mejor a los animales del zoológico y la fruta si la cámara tuviera más resolución, pero un lente de mejor calidad añadiría volumen”, señalaron.

En otras pruebas se sorprendieron de los aciertos al identificar lugar o brindar información de ubicaciones, pero los pifies fueron varios. “Pero cuando funcionó, lo hizo bien y nos divertimos. El hecho de que la IA de Meta pueda hacer cosas como traducir idiomas e identificar puntos de referencia a través de unas gafas de aspecto moderno demuestra lo lejos que ha llegado la tecnología”, concluyeron en su artículo.

Ventajas y desventajas

Su precio, diseño y comodidad son los principales puntos fuertes de los Ray-Ban Meta. También permiten utilizar cristales con graduación para el uso cotidiano en los que no se diferencian de cualquier otro anteojo.

Sin embargo, no todo es maravilloso. Muchos extrañan las funciones avanzadas como la capacidad de videojuego que tienen las gafas de Meta Quest o la computación espacial de las Apple Vision Pro.

Tener funciones limitadas es el precio que se debe pagar por contar con un dispositivo discreto para salir a la calle, aunque su comando de voz -similar a los que tienen los smartphones- no hace gala de sutileza. “Estuviéramos donde estuviéramos, resultaba incómodo hablar con un asistente virtual en público. Todavía no sabemos si eso alguna vez se sentirá normal”, reflexionó uno de los expertos de The New York Times.

Modelos, precios y dónde comprar

Los Ray-Ban Meta actualmente se venden en tres modelos: Wayfarer, Skyler y Headliner. Los precios van desde los U$D 299 a los U$D 351 dependiendo del modelo y color.

También hay una edición especial limitada de Scuderia Ferrari para Miami 2024 que cuenta solo con 1.000 unidades en todo el mundo y cuestan U$D 499.

En Argentina no se venden aún de forma oficial. Sin embargo se pueden comprar a través de sitios como Tiendamia o Amazon pero el precio subirá un poco por los costos de envío y aduana.

Otra opción es comprar en el exterior. Los que viajen a Estados Unidos pueden conseguirlos en la Meta Store y también en las tiendas propias de Ray-Ban o cadenas de ópticas.

Las otras smart glasses

Meta no es la única en el mercado con gafas tecno. Las marcas chinas no se quedan afuera del negocio y tienen modelos propios aunque con pocas funciones pero gran estilo.

Anteojos smart Lenovo Lecoo C9

Los anteojos inteligentes Lenovo Lecoo C9 permiten escuchar música y hacer llamadas. Cuentan con bluetooth y sus patillas son táctiles para controlar el volumen o manejar llamadas. Se consiguen en sitios como AliExpress o Amazon por menos de 50 dólares.

Muy similares son los anteojos MIJIA Smart Audio Glasses de la firma Xiaomi. Son lentes con auriculares bluetooth integrados que también permiten escuchar música y responder llamadas con un control táctil en sus patillas. Su precio ronda los U$D 110 y también se puede conseguir en tiendas online de todo el mundo.