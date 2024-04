Paso a paso: cómo activar la función que evita que te roben tu cuenta de WhatsApp

WhatsApp es la aplicación de mensajería que casi todos usamos y eso la vuelve blanco de delincuentes que buscan realizar estafas a través del robo de cuentas de los usuarios.

El peligro al que más se expone un usuario es el de recibir una llamada que, a través de engaños, busca obtener el código de validación de la cuenta de WhatsApp. Al entregar esa información, el delincuente toma el control de la cuenta de WhatsApp en otro teléfono y le impide al usuario recuperarla.

Este tipo de engaños es habitual y las víctimas, por lo general, suelen ser personas mayores a las que les llaman asegurando ser de organismos estatales como PAMI, Anses o el Ministerio de Salud, pero también de entidades privadas como bancos o empresas de telefonía.

Para evitar este riesgo, WhatsApp permite activar una capa extra de seguridad para que en caso de ser víctima del engaño el usuario no pierda el control total de su cuenta.

Cómo activar la verificación en dos pasos en WhatsApp

La verificación en dos pasos es la opción más fácil de aplicar para añadir una capa de seguridad a la cuenta de WhatsApp. Esta función permite crear un PIN o código de seguridad de seis dígitos que la app solicitará cada vez que un usuario cambie de teléfono o aleatoriamente cuando se utiliza el servicio.

Para los usuarios de teléfonos con Android, los pasos son:

Abrir la app y tocar los tres puntos en la esquina superior derecha

Abrir la opción Ajustes o Configuración

Ingresar a Cuentas

Ir la opción Verificación en dos pasos

Cómo activar la función de verificación en dos pasos en Android para evitar que te roben la cuenta de WhatsApp

Para los usuarios de teléfonos con iOS, los pasos son:

Abrir la app y tocar la opción Configuración en la parte inferior derecha

Ingresar a Cuentas

Ir la opción Verificación en dos pasos

Cómo activar la función de verificación en dos pasos en iPhone para evitar que te roben la cuenta de WhatsApp

Allí se deberá ingresar un PIN de seis dígitos que el usuario deberá recordar fácilmente porque no solo será solicitado si hay que cambiar de dispositivo o reinstalar la app sino también cada tanto como medida de seguridad.

Si una persona es víctima de un engaño y le pasa al delincuente el código de verificación que le enviará a la app, la cuenta quedará resguardada por el PIN de la verificación en dos pasos que solo conoce el usuario y que el que intente robar no podrá conocer a menos que vuelva a engañar al usuario con alguna excusa para solicitarlo.

Datos importantes a tener en cuenta para evitar estafas

Al igual que los bancos o los organismos del estado, WhatsApp nunca le solicitará a través de una llamada telefónica los datos a un usuario. Si alguien llama asegurando trabajar para la app y solicita el código de activación o el PIN de la verificación en dos pasos es claramente un intento de estafa. Los datos y claves son la llave para entrar a la cuenta y no deben ser compartidos.

Si llega un código de activación de WhatsApp por SMS o llamada sin que el usuario lo haya solicitado también es probable que alguien esté intentando registrar la cuenta en otro dispositivo de forma irregular. En este caso sirve de mucho tener la verificación en dos pasos activada.

Si uno de nuestros contactos nos hace un pedido que resulte sospechoso, su forma de comunicarse no sea la habitual o si directamente solicita dinero se recomienda llamar a esa persona o hacer una videollamada para verificar que sea nuestro contacto conocido al reconocerlo por la voz o su cara.

También hay que saber si un usuario no se ha registrado en un concurso no se debe hacer caso a mensajes que digan que se ha ganado un premio. Nadie regala y en este caso se puede estar ante un intento de estafa.

Si aparece un mensaje de una empresa pública o privada se puede ver la información de la cuenta para verificar si es auténtica observando si cuenta con la insignia de cuenta verificada (tilde verde).

Otra opciones de seguridad

- Asegurar el buzón de voz de tu celular: muchas veces el código de verificación de la cuenta de WhatsApp llega a través de una llamada telefónica que puede pasar al buzón de voz del teléfono. Por esa razón lo mejor es tener el buzón de voz también con un código para evitar que alguien pueda ingresar y escuchar esos mensajes.

- No abrir enlaces desconocidos o sospechosos: cuando a un contacto le roban la cuenta es habitual que los delincuentes envíen links a los contactos para tratar de robar datos. Por eso se recomienda no abrir enlaces que no solicitados, aunque sean de personas conocidas y menos aún si llegan desde números desconocidos. Hace un tiempo, WhatsApp implementó la vista previa de links para tener información previa del enlace recibido.

- Administrar quién pueder ver la foto de perfil: la imagen que mostramos no solo sirve para identificarnos sino que muchas veces contiene información valiosa y por esa razón WhatsApp permite que cada usuario elija quién puede verla. Es por esto que es importante restringirla para que solo los contactos puedan verla. También es posible crear un avatar para usarlo como foto de perfil y así preservar aún más la privacidad.

- Activar el bloqueo de capturas de pantalla: la herramienta de visualización única permite enviar un contenido como fotos, audio o documento al que no se le puede hacer una captura de pantalla. La función es útil aunque no infalible ya que si alguien lo desea puede hacer una foto con otro dispositivo a la pantalla donde se ve el contenido.

¿Qué hacer si mi cuenta de WhatsApp fue vulnerada?

Reinstalar WhatsApp es una alternativa para cerrar automáticamente todas las sesiones activas.

• Para reinstalar es necesario ingresar el número de teléfono y confirmar el código de seis dígitos que se recibia por SMS.

• Si la cuenta es robada, comunicarse con las personas cercanas para informarles de la situación y que nadie pueda hacerse pasar por vos.

• Comunicarse con el equipo de soporte a través de este enlace: www.whatsapp.com/contact

• Enviar un correo electrónico a support@whatsapp.com

• El correo electrónico se puede enviar en español y debe contener el número de teléfono en formato internacional (en nuestro caso es +54)

• Describir lo que sucedió con el mayor detalle posible en el cuerpo del correo electrónico.

• En caso de intento de robo de cuenta, el cifrado de extremo a extremo de la aplicación no se ve comprometido.

• El estafador no tendrá acceso a tu historial de mensajes.