WhatsApp quiere ser una “Súper App”: qué es y cómo funciona

El tren de actualizaciones de WhatsApp parece imparable. La app suma al menos una novedad por semana y muchas más están anunciadas para los próximos días. Pero lo más relevante de sumar nuevas funciones es descubrir adonde apunta Meta, la empresa dueña de WhatsApp, Facebook e Instagram, con sus actualizaciones. Todo indica que buscan transformar a WhatsApp en una “súper app”, o sea un espacio que agrupe funciones que actualmente hacen varias apps por separado.

Integrar a otras app de mensajería

El rumor de actualización más fuerte de WhatsApp es que podría tener una función revolucionaria que permitiría a los usuarios chatear con aplicaciones de mensajería de terceros, incluyendo a su rival Telegram. Así lo adelantó WaBetaInfo -un sitio que comparte en exclusiva lo que vendrá en WhatsApp- y señalaron que la función en cuestión se llama “Chats de terceros”.

El portal WABetaInfo encontró que WhatsApp busca integrar a otros mensajeros.

La opción fue descubierta en la versión beta 2.23.19.8 para Android. Aunque actualmente es solo una pantalla con un título y no está disponible para los usuarios de prueba, sugiere un primer paso hacia la implementación de funciones multiplataforma en WhatsApp. Por el momento no la veremos ya que no tiene fecha de lanzamiento, pero todo indica que está en pleno desarrollo.

Videollamadas potenciadas

Una de las novedades recientes tiene que ver con mejoras en las videollamadas y la actualizaciones busca destronar a app como Google Meet o Zoom porque ahora WhatsApp permite compartir la pantalla. Así, los miembros pueden visualizar el mismo contenido que el interlocutor.

Las videollamadas ya admiten hasta 32 participantes -que se pueden unir en cualquier momento de la llamada- y que ahora también podrán ver el contenido de la pantalla de los usuarios.

Nuevas funciones de la app WhatsApp: compartir pantalla durante una videollamada

Esto posibilita seguir todo desde el teléfono pero también usarlo como fuente para compartir. Así, los usuarios podrán visualizarlo directamente en su celular y con esta opción vendrá reflejado en la parte inferior de la interfaz quién es la persona que está compartiendo el contenido de su pantalla.

Para iniciar el uso compartido de la pantalla se debe hacer clic sobre el icono ‘Compartir’ y elegir entre compartir una aplicación específica o bien que los usuarios puedan visualizar toda la pantalla.

La opción está disponible tanto para WhatsApp en el celular como en las aplicaciones de escritorio de computadoras con Windows o con MacOS.

Estas reuniones además se pueden programar y se genera un enlace para enviar como invitación.

Imágenes sin límites

WhatsApp ya permite enviar fotos en HD. Sin embargo, sus próximas funciones apuntan a convertir la app en algo parecido a Google Drive, o sea, un espacio donde compartir archivos multimedia en formato original y como nube para almacenarlo.

Para eso ha comenzado a habilitar la capacidad de enviar imágenes y vídeos en calidad original con un atajo en el apartado de Documentos en dispositivos con sistema operativo Android.

Nuevas funciones de la app WhatsApp como imágenes en HD.

Hace unos días el portal WABetaInfo adelantó que la plataforma estaba trabajando en un nuevo botón del menú de documentos que permitía seleccionar fotos y vídeos de la galería para enviarlos en un chat con su formato inicial.

Ahora, cuando se seleccione el botón de adjuntar documento, este servicio mostrará dos opciones. La primera, ya existente, es la de ‘Buscar otros documentos’. La segunda, ‘Elegir desde la galería’, para imágenes y vídeos.

Con esta característica, que sirve de atajo para el envío de archivos, se facilita el acceso a fotos y vídeos con su calidad original, que se enviarán en formato de documento y sin comprimirlo, independientemente de su tamaño.

Estilos y formatos

Otra novedad que llegará en breve será la posibilidad de tener más herramientas de formato de texto para citar y crear listas. El objetivo es mejorar la edición de texto en WhatsApp para destacar y dar formato a los mensajes en los chats, como la cita o la creación de listas.

Actualmente dar formato a los mensajes que escriben para destacar algunas partes en cursiva o en negrita, tachar o utilizar una fuente monoespaciada -los caracteres tienen un ancho fijo, lo que hace que ocupen la misma cantidad de espacio en horizontal- y ahora se sumarán tres nuevas opciones: formatear un bloque de texto, citar mensajes o respuestas en un chat para destacarlos y crear listas de elementos.

Aquí todo indica que se busca reemplazar a editores de texto online como Google Docs.

Hay muchas más actualizaciones pendientes, pero no todas con la relevancia de estas mencionadas. En breve se podrán probar y saber si la aspiración de “súper app” de WhatsApp se está cumpliendo.

El gol de WhatsApp

Al igual que el fútbol, WhatsApp es increíblemente popular en todo el mundo, excepto en Estados Unidos.

Todas las novedades que suma Meta tienen impacto global pero en Estados Unidos poco importan porque los mensajes de texto siguen siendo la forma más usada de comunicarse. No son los mismos SMS de antes, sino una versión mejorada que usa la misma app pero esta vez dominada por novedades y actualizaciones que implementa Apple, ya que domina el mercado de smartphones con el iPhone.

Al igual que WhatsApp permite envío de stickers, audios, videos y reacciones o edición, y todo sin costo dentro de la app original de mensajes que viene instalada por defecto.

