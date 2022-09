Pepe Cibrián rompió el silencio y habló sobre acusaciones de abuso: aseguró que son falsas y que el denunciante busca fama

Raphael Dufort, empresario y artista uruguayo, ratificó su denuncia penal contra Pepe Cibrián, radicada en el 2017, por abuso sexual y violación. La declaración se llevó a cabo mediante una videollamada en la que convocó a todos los damnificados a testificar, según TN.

Por su parte, el artista decidió salir a contestar mediáticamente por única vez y aseguró que es víctima de una denuncia falsa.“No me siento merecedor del tratamiento que se me ha dado”, dice el comunicado emitido por Pepe Cibrián.

Pepe Cibrian (Instagram)

“En razón de las falsas acusaciones de las que he sido víctima voy a hacer esta única declaración y a partir de este momento tan sólo se referirán al tema mis abogados ante los jueces que correspondan”, adelantó Cibrián al comienzo del comunicado que hizo llegar a la prensa.

“Para mí, esta persona es un completo extraño que falta a la verdad realizando afirmaciones incomprobables con el sólo fin de alcanzar notoriedad, a mi costa”, sentenció.

Además, Pepe señaló que el relato brindado por el denunciante es incoherente y presenta “constantes contradicciones”. Además, le llamó la atención la inclusión de “supuestos testigos que ya no están entre nosotros”.

Pepe Cibrián y Raphael Dufort

“Intenta darle un tinte de coherencia a un conjunto de mentiras, mediante las cuales intenta posicionarse en la escena mediática”, afirmó.

Para finalizar, le pidió a la prensa que deje actuar a la Justicia: “En definitiva, dejará en claro la falsedad de las sindicaciones en mi contra”.

Pepe Cibrián fue denunciado penalmente por abuso sexual y violación

Raphael Dufort es un productor teatral uruguayo que hacía veinte había conocido a Pepe Cibrián en el famoso hotel Conrad. En aquel entonces, él trabajaba como vestuarista y a Cibrián le interesó su trabajo, tal es así que lo invitó a su departamento de Buenos Aires para que trabajara en sketchs para los trajes de la obra Las mil y una noches.

Raquel Hermida, la abogada del denunciante, explicó en diálogo con TN Show: “En el día de ayer hizo la ratificación de la denuncia. Ya comenzó la investigación, hoy se trasladó el expediente a la fiscalía, y por el artículo 149 del Código Procesal Penal ahora estamos con lo que se llama la investigación delegada”.

Sin embargo, según relató Dufort a la prensa, aquella oportunidad laboral terminó en pesadilla: “Me violó. Es lo peor, de cuarta, que lo metan en cana”.

El episodio ocurrió -siempre según el relato de Dufort- en el departamento de Cibrián en avenida del Libertador: “Cuando llegué me extrañaba la cara de la empleada, me miraba como diciendo ‘otro más’. Empecé a dibujar y al rato llegaron dos tipos, dos chongos tipo taxi boys, y pasaron por un pasillo. A la media hora me llama Pepe a su habitación”.

Pepe Cibrián Campoy (Pedro Castillo / La Voz)

“El tipo estaba desnudo en la cama y me dice ‘vení Rafael’. Me quedé helado, no por ver a un hombre desnudo, sino por su actitud corporal, estaba alzado. La situación me daba a película porno gay. Entonces me di cuenta de que los dos taxi boy estaban atrás mío. Me agarraron, me tiraron arriba de él, me bajaron el calzoncillo y me empezaron a manosear, a tocarme el pene. Me decían cosas obscenas y se lo tomaban como una risa”, continuó.

“Me enojé y tiré un codazo fuertísimo. Pepe cuando vio que me puse loco dijo ‘déjenlo al puto ese, ya va a volver’. Como pude, agarré algunas cosas y me fui corriendo llorando. Él estaba en juego que lo hacía siempre. Pero fue una violación, me arrancaron la ropa y me manosearon sin mi consentimiento”, recordó.