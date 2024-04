Músico, creador de juegos mesa y conductor de TV: quién es el mendocino en el MasterChef más visto del mundo

De todas las ediciones de MasterChef -el reality de cocina más popular a nivel internacional-, la versión australiana es, por lejos, la más vista del mundo. Y es que su éxito se extiende a lo largo de 180 países. Y ahora son los fans que habitan en todos esos países los que, entre otras cosas, han podido disfrutar de un mendocino cocinando humita y chipá para el exigente jurado. O quienes también se percataron la marcada tensión cuando le “bocharon” un exquisito chimichurri.

Juan de la Cruz Torales (39) es el mendocino que integra el plantel de 22 participantes de la edición 2024 de MasterChef Australia, que comenzó con todo éxito el lunes pasado. Y, ya en el primer programa, sacó a relucir todo su carisma y su “argentinidad” al sacar a bailar a una de las juezas.

“El carisma del argentino es distinto, y acá es algo que llama la atención. De repente yo me pongo a cantar y bailar mientras cocino, y es como que todos me miran”, cuenta Juan a Los Andes y desde Australia.

Luego de acercarse por curiosidad al stand de MasterChef mientras visitaba una feria de vino y gastronomía en Sídney en julio del año pasado y de completar la ficha como aspirante, Juan fue seleccionado. De 45.000 personas que se anotaron, quedaron solo 22. Y Juan es uno de ellos, por lo que –además de los jueces del programa- sus platos son juzgados a través de la pantalla por una multitud cada noche (19:30 hora australiana, 8:30 en Argentina).

“Tengo experiencia en televisión y en medios, pero no dejo de sorprenderme por lo gigante que es como programa MasterChef Australia. La gente ama a este programa”, agrega Juan, quien esta semana no pasó la prueba y está en gala de eliminación de cara al domingo.

UNA VIDA DE TELEVISIÓN, JUEGOS, MÚSICA Y COCINA

Juan de la Cruz Torales nació en Godoy Cruz. Es el séptimo hijo varón de entre 9 hermanos, aunque solo tres de ellos son mendocinos. Fiel a la costumbre –basada en el mito popular que se sigue para evitar que el séptimo hijo varón se convierta en lobizón-, el ex presidente Raúl Alfonsín lo apadrinó, ya que era el mandatario cuando Juan llegó al mundo.

A raíz del trabajo de su padre, Juan viajó por todo el país durante su infancia.

“Cocinar es algo que me encantó desde siempre. Cuando era chiquito tenía asma, entonces mis hermanos se iban a jugar a la pelota o a correr. Y yo me quedaba en casa, con mi mamá cuando cocinaba. Cuchareaba la olla y le decía que creía que le faltaba sal y cosas así. Entonces mi mamá me empezó a enseñar. Desde entonces, siempre estuve haciendo cosas en la cocina”, resume.

Pero la cocina no es la única pasión del mendocino que se luce en el MasterChef australiano. Porque, además, estudió Marketing y Comunicación. Y también se metió de lleno en un rubro que lo atrapó: el de los juegos de mesa.

Con 39 años, ya ha diseñado y creado dos juegos de mesa (el más reciente es Blended), y hay uno que está camino a ver la luz. Otro de los grandes pilares en su vida es la música, lo que le ha permitido, por ejemplo, compartir en Spotify su obra.

Pero fue la tercera de sus pasiones la que lo llevó a Australia por primera vez: la televisión. Esa misma que, siendo aún un adolescente, lo llevó a participar de una de las ediciones del conocido reality show musical “Popstars”.

Hace poco más de 10 años, mientras era uno de los realizadores del programa “Un Viaje de Película” –que se emitió en canales de Córdoba y Santiago del Estero-, Juan visitó Australia como parte de uno de los episodios. Y se convirtió en un lugar que jamás pudo soltar para su vida, y al que se mudó definitivamente hace 10 años.

“Estaba haciendo el programa, viajé a Australia y justo en ese momento se bajaron algunos sponsors que teníamos. Y vi que Australia ofrecía buenas propuestas laborales, por lo que me quedé. Pasaron 6 meses, luego un año y así, una cosa llevó a la otra hasta que me instalé acá. Siempre estuve con base en Sídney, aunque viajando por todos lados”, cuenta Juan, quien hace un año obtuvo la ciudadanía.

Su primer trabajo en Australia fue en una empresa de Marketing, aunque nunca dejó ir de su vida a la música y a la televisión.

DE CARADURA A MASTERCHEF

En julio del 2023, cuando Juan de la Cruz Torales se acercó por curiosidad al stand de MasterChef Australia en una feria en Sídney, quien estaba al frente del espacio no tuvo dudas de que el mendocino daba con el perfil para inscribirse en el programa.

“Me acerqué a ver qué era y me puse a hablar con una chica. No sé si me vio extrovertido o caradura, pero me dijo que le gustaba mi perfil para el programa. Le conté que era argentino, que tenía 8 hermanos y que me gustaba la carne y el malbec. De hecho, le dije que la comida y el vino de Argentina eran los mejores del mundo y se empezó a reír”, rememora el mendocino.

Tras llenar las fichas de inscripción, el resto fue esperar a que el tiempo y el destino hicieran lo suyo. Hubo unas primeras audiciones donde se tomaron pruebas básicas para confirmar que los aspirantes tenían nociones básicas de cocina. Y Torales pasó sin complicaciones este filtro.

Luego le comunicaron que era uno de los 22 elegidos, y así fue como ingresó al reality show que comenzó a emitirse este lunes en el canal 10 de Australia.

“Me llamó la atención lo abiertos que son a incorporar a gente de diversas culturas. Mi primera preparación fue una humita con chipá, ¡más sudamericano que eso no existe! Y que chefs reconocidos mundialmente puedan probar eso para mí fue algo único”, destaca, sonriente y con su carisma.

De hecho, entre esos recuerdos que jamás olvidará, quedará la gran devolución que le hizo el reconocido chef francés Jean-Christophe Novelli (juez del certamen, multipremiado y reconocido con cuatro estrellas Michelin) cuando le dijo que le había “encantado” la humita que preparó.

CÓMO LE ESTÁ YENDO AL MENDOCINO EN MASTERCHEF AUSTRALIA

El primer programa de MasterChef Australia 2024 se emitió el lunes pasado. Y ya durante su presentación, Juan de la Cruz Torales dio que hablar por su simpatía, puesto que sacó a bailar en el aire a una de las juezas del concurso, la periodista y crítica gastronómica Sofia Levin.

En esta primera semana, la repercusión de los programas ha sido impresionante, sobre todo en las redes sociales y según el propio participante mendocino ha vivenciado.

“Esta semana tuvimos desafío de equipos y el segundo día trajeron a 40 de los ganadores de ediciones anteriores de MasterChef Australia para que cocinemos para ellos. Nos dividimos en equipos de 11 y preparamos menús completos”, recapitula. “Yo estaba haciendo un chimichurri para el plato principal, pero me lo vetaron. Hubo un chispazo fuerte y ahora todos los que perdimos estamos en ronda de nominación”, adelanta Juan.

Para conocer el desenlace de este episodio habrá que esperar entonces a la gala del programa, que se emitirá este domingo. En internet, para quienes viven en Mendoza, Argentina o países a los que no llega el programa, hay cuentas donde se comparten los momentos más cruciales del programa. La cuenta de Instagram del programa (@masterchefau) y la personal de Juan (@delacruzcooks).

SU VÍNCULO CON ARGENTINA

Aunque hace 10 años está instalado en Australia, Juan de la Cruz Torales no se ha ido del todo de Mendoza y de Argentina si de emociones y sentimientos hay que hablar. El año pasado, por ejemplo, estuvo una semana en Córdoba para participar del casamiento de su hermano, mientras que hace 3 años estuvo en Mendoza visitando a uno de sus dos hermanos de esta provincia.

Con su familia Juan está en permanente contacto, por las redes, celular e internet. Y por estos días, por supuesto, todos están enganchadísimos con MasterChef Australia y siguiendo todos los movimientos y participaciones del extrovertido participante.

“Estoy de novio con Amy, quien es inglesa y es fanática del malbec. Así que le he prometido que vamos a ir a Mendoza, a recorrer bodegas y a ver la Fiesta de la Vendimia”, cuenta Torales.

Lo que más extraña a la distancia es a su familia y amigos, el calor de la gente. Aunque no muy lejos en el orden de prioridades de ese listado suma también a la gastronomía y al vino.

“Lo primero que voy a hacer cuando llegue a Mendoza es comer unas ricas empanadas de morcilla, que son deliciosas y jamás me las pude sacar de la cabeza”, cierra con su característica buena onda.

