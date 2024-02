MasterChef Celebrity: cuándo arranca, los posibles convocados y detalles del certamen culinario

Falta poco para que MasterChef Celebrity vuelva a encender sus hornallas y ya suenan distintos nombres para acompañar a Wanda Nara, que será nuevamente conductora de este formato.

A pesar de su delicado estado de salud, la esposa de Mauro Icardi confirmó hace unos meses que será la presentadora de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, luego de su debut al frente del reality el año pasado.

Esto se sabe del arranque del certamen culinario.

El 2023 fue un año de grandes desafíos laborales para Wanda Nara, quien aceptó estar al frente de la famosa competencia que supo liderar por mucho tiempo Santiago Del Moro, actualmente llevando las riendas de Gran Hermano.

Dentro de toda la alegría, Nara tuvo que enterarse de su enfermedad al poco tiempo de finalizar su contrato. Su leucemia terminó sembrando incertidumbre sobre su futuro en el canal. No obstante, se la ve fortalecida y mientras disfruta el éxito de su música, el certamen se alista para su regreso.

Wanda Nara contó detalles sobre un posible regreso de Masterchef

Tal como anticipó La Pavada de Diario Crónica, Wanda Nara tiene contrato firmado con Telefe para conducir MasterChef Celebrity, que se estaría retrasando un poco por temas de logística.

Wanda aún no tiene confirmadas informaciones, pero, ya se están presentando listas tentativas de nombres de famosos para ponerse frente a las hornallas, y que deben ser aprobados por el canal. No se descarta la llegada de varios Ex Bailando 2023, que hayan roto su vínculo con América.

Otro de los puntos a definirse es si el jurado es el mismo o cambia de nombres o de cantidad – en ese caso, se sumaría alguien más-

Sobre el último punto, se baraja la posibilidad de sumar a un ex participante de Gran Hermano 2022, que todavía tiene contrato con Telefe. Deduciendo las posibilidades, podría ser Alfa o Romina Uhrig, que hicieron las veces de chef dentro de la casa más famosa del país.

En cuanto a Damián Betular, German Martitegui y Donato De Santis, solo resta la firma oficial para que vuelvan a ser jurados del prestigioso certamen culinario.