Pepe Cibrián rompió el silencio y habló de su esposo Nahuel Lodi: “Me hizo mal pero lo amo”

Pepe Cibrián decidió salir a aclarar algunos tantos, tras lo mucho que se habló de su relación con su esposo, Nahuel Lodi. Luego de que se revelara que la pareja se había separado tras una infidelidad por parte del joven, el productor teatral afirmó: “Estamos muy bien”.

“Fue una situación dura para mí. Me hizo mal, pero lo amo y me da igual lo que piensa la gente. No quiero dar explicaciones. Es una persona maravillosa y estamos intentando restablecer el vínculo con mucha buena suerte, estamos juntos y estoy muy feliz”, Expresó Pepe en diálogo con LM Play.

“Es una persona maravillosa”, definió Pepe a su marido y dijo que haber estado tan expuesto, con todos los medios hablando de su vida privada le afectó gravemente su salud. “Tendrán que hacerse cargo de lo que dijeron en la Justicia. Todas fueron calumnias muy fuertes y deliradas”, sentenció.

Al finalizar, Cibrián se mostró inflexible contra aquellos que se dedicaron a meter a personas que ya no están: “Me hicieron mucho daño. Tampoco perdono que hayan hablado de mi tía Carmen que es una sagrada persona para mí”.

Pepe Cibrián

Pepe Cibrián se cansó y habló las acusaciones de abuso sexual

Hace unas semanas Pepe Cibrián dialogó con Intrusos y allí dejó en claro que quiso hablar para limpiar el nombre de algunas personas de su entorno que habían sido acusadas de robarle y estafarlo de forma “injusta”. Además, aclaró cuál es si situación con Nahuel, de quien asegura estar muy enamorado.

“Alguien, alguno de los medios, hizo una supuesta denuncia de quiénes podrían haber sido cuando se dijo que me habían robado, y yo quiero aclarar porque es muy importante, porque ellos no forman parte de esto”, comentó desde Córdoba

“En definitiva lo de Nahuel, es un problema entre él y yo, porque tiene 33 años y yo tengo 74, y es una tontería. Pero uno se enoja y de golpe te das cuenta que amás a esa persona y que te tenés que enfrentar a las dudas y a los miedos de las edades, cosas que él jamás me ha hecho vivir ni sufrir. Es una tontería lo que ha hecho y me da igual. A esta altura de mi vida, hago y deseo lo que me da la gana”, finalizó en un movil con el programa de Flor de la V.