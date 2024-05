Dos mendocinos representarán al país debatiendo sus ideas

Debatir es un arte. No solo se requiere de una opinión, sino también de un buen fundamento para ser elocuente. Pero la destreza no queda ahí. El manejo de los silencios, la mirada, los gestos, la postura corporal y hasta las inflexiones de voz son vitales para que todo lo que se diga logre convencer a quien escucha.

Lautaro Chirino y Rocío Domínguez lo saben y por eso se preparan intensamente por estos días. Es que ambos mendocinos representarán al país en el Campeonato de Debate de la Conferencia de América, que se realizará del 8 al 11 de mayo en Asunción, Paraguay.

En ese encuentro participarán ocho equipos (cada uno integrado por tres jóvenes) de algunos de los 20 países miembros de la organización Cámara Juniors Internacional (CJI), una entidad que propicia el debate sobre temas de interés global y que afectan, directa o indirectamente, a la juventud.

“Estamos preparando todos los temas con fuentes serias, de organismos internacionales, como la Cepal o la Organización de Naciones Unidas (ONU). Siempre pensando con una mirada global sobre los temas, sobre todo, nos enfocamos en la realidad de Latinoamérica porque hay participantes de todo el continente”, explica Chirino.

Oradores avezados

El equipo argentino que competirá en Paraguay está conformado por los mendocinos Lautaro y Rocío. Se suma a ellos para defender a la Argentina Carolina Bustamente, oriunda de Córdoba, profesional y empleada de una fábrica de lácteos en esa provincia.

“Con Caro practicamos vía online y nos repartimos los temas y después hacemos una puesta en común. Nos encontraremos directamente en Asunción”, aclara Chirino, un joven rivadaviense de 22 años, y estudiante del tercer año del profesorado y la licenciatura en Historia de la UNCuyo. Rocío Domínguez es del mismo “pago”. Tiene 21 y transita el segundo año de Ingeniería Agronómica, también en la universidad pública.

Para llegar a la instancia internacional, los dos mendocinos ganaron el Campeonato Nacional de Debate que se realizó en octubre último, en Bahía Blanca.

Pero la idea de asociarse para debatir comenzó antes. Ambos se conocieron en un colegio técnico de zona Este de la provincia. Allí participaron en un debate estudiantil propiciado por Naciones Unidas y se dieron cuenta de que hablando –y fundamentando– se entiende la gente.

Así, continuaron puliendo la virtud de la palabra oral y dieron forma a la Escuela de Debate y Oratoria de la CJI, que funciona en San Martín. Allí, jóvenes estudiantes y profesionales estudian, se capacitan e intercambian miradas sobre diversos temas.

Un duelo de ideas

El Campeonato de Debate promete ser exigente. La dinámica funciona en base a ocho afirmaciones o mociones sobre diferentes temáticas (Educación, Cultura, Empleo, Tecnología, Economía, Ambiente, rol de los jóvenes y Liderazgo). Los concursantes de los ocho equipos acceden a ellas con anticipación para estudiarlas.

Luego, en el encuentro, se distribuye cada tema de acuerdo a un sorteo. Según la afirmación que toque, el equipo debe plantear si está o no de acuerdo y por qué. La fundamentación va avanzando con la participación de tres miembros por grupo.

Los debates entre un equipo y otro no deben superar los 25 minutos y así, el jurado internacional elige al mejor orador, según diferentes criterios a evaluar. El equipo ganador es el que superó varias instancias de debate hasta llegar a la final y vencer, con la palabra, a su contrincante.

¿El premio? “Una estatuilla, mucha formación y, sobre todo, ganar en experiencia”, destaca a Los Andes Lautaro, entusiasmado con el nuevo desafío que los pondrá, si ganan la competencia, en el podio juvenil en materia de visión, oratoria y argumentación.

“Nunca fui tímido. Me gusta hablar. Pero debatir no solo se trata de opinar, sino tener de buenos argumentos; hay que basarse en cifras y datos que avalen tu perspectiva de un tema”, señala Lautaro, quien imagina su futuro como docente e investigador de Historia y reconoce que los jóvenes cada vez “debaten más sobre diversos temas”.

“Se habla de AI, pero todavía hay escuelas sin Internet”

A la hora de responder con qué temática se siente más cómodo para el debate internacional, el futuro historiador se anima a “spoilear” una de sus posturas sobre Empleo e Inteligencia Artificial, un tema a debatir en el Campeonato: “Cuando anuncian el peligro del trabajo por culpa de la inteligencia artificial planteamos que no es un fenómeno nuevo. También hubo ese temor durante la Revolución Industrial y lo cierto es que las sociedades terminaron transformándose al cambio y adaptándose. No se termina el empleo. Solo cambia. Pero para eso, hay que invertir y capacitar para no quedarse afuera”, sugiere Chirino.

Y agrega –crítico– sobre las políticas públicas locales: “No quiero ser reduccionista, pero al final las cuestiones terminan siempre siendo un tema presupuestario. En Mendoza, hablamos de AI, pero todavía hay muchas escuelas que no tienen Internet. Es necesario que las políticas educativas avancen para estar a la altura del cambio”.

Cómo ayudar a los oradores mendocinos

Para ser parte del Campeonato de Debate de América, Chirino y Domínguez tuvieron que juntar plata para poder pagar dos tickets y así participar del evento, que incluye concurso, capacitación mediante charlas y talleres. Además de comida.

Con enorme esfuerzo los chicos lograron comprar un ticket de 550 dólares, y aún les falta pagar el segundo del mismo monto. “Si bien nos facilitaron el segundo ticket, es un préstamo y tenemos que devolverlo. Por suerte, el pase está garantizado al campeonato”, explica el estudiante de Historia.

Por eso, los mendocinos se han puesto en campaña, a través de sus redes sociales, para recaudar la mayor cantidad de dinero posible y lograr cancelar la deuda.

¿Cómo ayudarlos para que participen del evento internacional sin mayores preocupaciones más que las de estudiar, aprender y lucirse en el debate? Una opción es colaborando a través de un aporte voluntario al alias argentina.debate2024 (titular: Lautaro Chirino). También se puede contactar a los chicos a través de su cuenta de Instagram: @jcisanmartin.arg.

