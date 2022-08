Pepe Cibrián se cansó y habló de su reconciliación con Nahuel Lodi y de las acusaciones de abuso sexual

Desde que Pepe Cibrián habló de su casamiento con Nahuel Lodi, el actor y director ha sido noticia todas las semanas. Primero por su escandalosa pelea con Georgina Barbarossa, luego por la infidelidad de su pareja, por un supuesto robo en su casa y lo último que se habló fue de una acusación de abuso sexual, por lo que el artista decidió salir a responder en Intrusos.

Este lunes le dio una nota a Flor de la V y allí dejó en claro que quiso hablar para limpiar el nombre de algunas personas de su entorno que habían sido acusadas de robarle y estafarlo de forma “injusta”. Además, aclaró cuál es si situación con Nahuel, de quien asegura estar muy enamorado.

Desde Córdoba, Cibrián habló de una “campaña en su contra” por el éxito que viene teniendo con “Drácula”. “Alguien, alguno de los medios, hizo una supuesta denuncia de quiénes podrían haber sido cuando se dijo que me habían robado, y yo quiero aclarar porque es muy importante, porque ellos no forman parte de esto”, arrancó.

“Yo quiero aclarar de Roxana Slipsky. Ella hace años que está en mi casa; he visto crecer a sus hijos. Es un ser mágico. Ella maneja mi casa”, compartió. Y luego defendió a Leonardo Silva, su jardinero durante muchos años y a quien sumó a su equipo de trabajo artítico. Por último, aclaró que Lautaro Calzona tampoco tenía nada que ver.

Después se metió en el tema de la infidelidad de su esposo y dijo que al respecto se hablaron muchas “idioteces”. “En definitiva, lo de Nahuel es un problema entre él y yo”, explicó y fue claro al decir: “Si quisiera mantener a alguien, lo mantengo. No lo hago porque él trabaja”.

“En definitiva lo de Nahuel, es un problema entre él y yo, porque tiene 33 años y yo tengo 74, y es una tontería. Pero uno se enoja y de golpe te das cuenta que amás a esa persona y que te tenés que enfrentar a las dudas y a los miedos de las edades, cosas que él jamás me ha hecho vivir ni sufrir. Es una tontería lo que ha hecho y me da igual. A esta altura de mi vida, hago y deseo lo que me da la gana”, dijo.

Pepe Cibrián se comprometió con Nahuel Lodi.

Pepe Cibrián tuvo problemas de salud por lo que se habló de él en las últimas semanas

Cibrián comentó que su cuerpo “habló” en las últimas semanas y tuvo que hacer reposo porque se desmaya en los ensayos, y reveló que tiene miedo miedo de tener un problema grave de salud.

Sin saber bien de dónde viene “la saña” para con su persona, el productor destacó: “Hubo gente que quería que desconfíe de mi gente”. “¿Pretenden que todo eso sea en vano? No. La gente no se puede creer las idioteces que se han dicho sobre mi persona”, agregó visiblemente molesto.

“Hay un señor de Uruguay que habló, y me causa gracia, de un hecho que pasó hace 24 años, según él. Donde llegó a mi casa invitado por mí y que cuatro hombres lo agarraron para que yo abusara de él mientras la mucama veía esto”, dijo riéndose de la situación y molesto por las declaraciones.

Finalmente, habló de su pelea con Georgina Barbarosa. “En la vida hay oportunidades que te dan para resolver problemas y que no cuestan nada más que usarlas”, explicó

Luego, aseguró que Georgina “cometió un acto realmente muy doloroso” y que la hubiera perdonado con seguridad si lo hubiera defendido ante el resto de las acusaciones que cayeron en su contra. Pero eso no sucedió. “No tengo ganas de verla”, sentenció. “Ya es tarde”.