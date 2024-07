Pepe Cibrián estalló contra el canal de streaming Olga: “Esto no es libertad’'

El martes por la tarde, Pepe Cibrián fue entrevistado por el panel de ‘‘Intrusos’' (América) y explicó la ofensa que sintió al escuchar los comentarios del equipo de ‘‘Mi primo es así'’ (Olga), integrado por Toto Kirzner, Evelyn Botto, Martín Rechimuzzi y Noelia Custodio.

El director teatral expresó que su enojo se originó luego de que en el programa se burlaran de una frase que él le dijo a Susana Giménez en el marco de la lucha por el matrimonio igualitario y la adopción. “Esto no es libertad, esto es meterse en una vida, afectar a una vida, personal, mía, sin control, meterse en mi casa y en mi intimidad.’'

‘‘Yo sé que mi Instagram es público, pero no es lo que me destrozó, sino lo que acabamos de escuchar. Toda mi vida, como otros, he peleado por justicia, como mis padres en la Guerra Civil, como mi madre a los 13 años…. Esto es muy serio”, indicó Cibrián, de 76 años, mostrando su molestia al recordar cómo se banalizó la frase “¿Calle o Pepe?”.

El dramaturgo explicó que la frase se originó en el contexto de su lucha por una ley igualitaria, en la que se desempeñó activamente en el Senado de la Nación y que le valió ser nombrado Ciudadano Ilustre.

“Empiezan a reírse de esto, de una lucha de años y años para defender una ley igualitaria, por la cual luché fundamentalmente en el Senado de la Nación y por la cual soy Ciudadano Ilustre, para que se puedan adoptar chicos y evitar que tres o cuatro hermanos sean desplazados el uno del otro, y ellos se matan de risa”, continuó al recordar la anécdota de una menor que debía ofrecer trabajos sexuales para sobrevivir.

En su nota, concluyó: “No puedo calmarme porque están ofendiendo a los niños que se mueren de hambre. ¿O de golpe no sabemos la sociedad que decenas y decenas de niños todos los días son raptados y vendidos a familias que no tienen hijos? ¿Por qué