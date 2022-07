Pepe Cibrián rompió el silencio y confirmó su separación: “No es mala persona pero es tonto”

Pepe Cibrián finalmente habló luego del escándalo que generó el video donde mostraron a su esposo besándose con otro hombre. El director accedió a dar su versión de los hechos y compartió frases contundentes.

Cibrián se casó hace poco más de un mes con Nahuel Lodi, un joven 40 años menor que él. Desde el inicio de la relación fueron una pareja con alto perfil y se mostraron juntos por todos lados.

Incluso su casamiento fue cubierto por varios programas y no estuvo exento de escándalos debido a una pelea pública con Georgina Barbarossa que no confiaba que la pareja fuera a durar.

Ahora un video que mostraron en Intrusos parece darle la razón a Barbarossa porque se lo ve al marido de Pepe Cibrián a los besos con otro hombre.

Pepe Cibrián rompió el silencio

Después de varias horas de buscar su palabra, el artista accedió a hablar con Susana Roccasalvo, en su programa Implacables. Lo primero que contó fue la charla que tuvo con su esposo. “Lo llamé a él para preguntarle y me dijo ‘no se, deben ser fotos antiguas’. Pero resulta que finalmente no eran fotos antiguas, sino que era un video que lo ponía en una situación muy particular y que me shockeó mucho ver. Se hizo viral y la gente empezó a hablar de esto”, explicó.

También confirmó que las imágenes se tomaron unos días antes del casamiento: “Esta fiesta fue el día que a él un grupo de amigos le hizo una despedida de soltero antes de la ceremonia de casamiento, no es que él iba a bailar solo, esto fue en ese día”.

El hecho lo dejo sorprendido y reveló como es la relación que tiene con su esposo: “Nunca jamás he pactado que me expusieran y expusieran el vínculo de esa manera”.

También aclaró que es consciente de la diferencia de edad que hay entre ambos y lo que puede significar. “Yo soy un hombre mucho mayor y no soy tonto. Soy un hombre mucho mayor y él es mucho más joven. No es grave”. Sin embargo, aclaró que no son una pareja abierta: “Esto nunca estuvo pactado, nunca fue hablado y por eso me quedé muy sorprendido y muy tocado”.

Pepe reveló que cuando el video salió a la luz estaba en un spa y después de ver las imágenes le pidió a alguien cercano que se comunicara con su esposo Nahuel y le pidiera que abandonara su casa. “Le pedí a alguien que hablara con Nahuel y que se fuera, no tenía ya nada más que hablar. No hay una solución para eso”, aclaró.

“Ya sabrá él por qué lo habrá hecho. Esto no me involucra sólo a mí, también a su familia, a su gente más cercana”, declaró Cibrián. “Él no tuvo claro que estaba casado con una figura popular, cada acción que uno realiza se arriesga al conocimiento público y eso es lo que hay que cuidar”.

A pesar del dolor dijo: “No es mala persona, pero es tonto. Me envió un mensaje, pero no hay nada que perdonar, ya está”.

Para cerrar, Cibrián reveló que llamó al padre de Lodi para contarle que se había separado: “Lo más difícil es olvidar, perdonar se puede perdonar”.