El pedido de disculpas de Toto Kirzner a Pepe Cibrián tras el escándalo por sus comentarios en Olga

Toto Kirzner le pidió disculpas a Pepe Cibrián luego del descargo acalorado del director teatral en Intrusos. Al artista le molestó cómo usaron un tema que para él es muy delicado, como la adopción de una pareja homosexual, para hacer humor en Olga, el canal de streaming que lidera Migue Granados.

Fueron los comentarios y “chistes” que hizo parte del equipo de ‘’Mi primo es así'’ (Olga), integrado por Toto Kirzner, Evelyn Botto, Martín Rechimuzzi y Noelia Custodio, lo que llevaron a Cibrián a hacer un descargo público. Incluso, aseguró que llevará este tema a la Justicia.

Recreando el tono de Cibrián en una entrevista con Susana Giménez, el hijo de Araceli González y Adrián Suar arrancó: “Susana, hay una chica de cinco años que por dos pesos le chupa la pij… y yo, que con mi pareja, le queremos dar un hogar, somos cuestionados, Susana… Entonces, yo te pregunto a vos, Susana Giménez, qué preferís.. ¿calle o Pepe?”.

Pepe Cibrián furioso con Olga

El dramaturgo accedió a hablar con el programa que conduce Flor de la V y en un momento de tensión expresó: “¡Esto es muy serio! Y especialmente este chico, Tomás, empiezan a reírse, de una lucha mía, ´calle o Pepe´, por defender una ley igualitaria, porque es verdad que una chica de 5 años me aclaró que se tuvo que prostituir para evitar el hambre”.

“¡Voy a hacerle juicio a los de Olga! Me ofende y me da asco lo que hicieron, el streaming no tiene límites”, agregó Pepe Cibrián en un móvil extenso en el que casi debieron pedir asistencia médica para el actor por cómo se puso mientras hablaba del tema.

Las disculpas de Toto Kirzner a Pepe Cibrián

El notero de “Socios del Espectáculo” fue en busca de la palabra de Toto Kirzner, que fue quien hizo la imitación de Cibrián y allí el joven expresó su pedido de disculpas por haber afectado a Cibrián con lo que ellos consideraron que era solo humor.

“Fue un chiste, es muy rándom y muy estúpido el chiste en sí, pero igual pedimos disculpas porque se ofendió y no está bueno. La verdad es que es muy bobo el chiste y de hecho, eran comentarios sin sentido alguno”, dijo Kirzner.

“La idiotez de poner cosas sin sentido. La vez pasada lo hicimos con Aníbal (Pachano) y él contestana y se reía. Pero obviamente que a Pepe no le sucedió lo mismo y por eso le habíamos pedido disculpas”, resaltó.