Fabián Mazzei respaldó a Toto Kirzner tras contar que fue víctima de abuso sexual y contó cuál fue la reacción de la familia

Luego de que el pasado sábado, Tomás “Toto” Kirzner contara que fue víctima de abuso sexual cuando tenía 7 años, su mamá Araceli González y su hermana Flor Torrente le dedicaron emotivas palabras en las redes sociales, apoyando y aplaudiendo el valor del actor de contar todo públicamente.

Las dos mujeres no fueron las únicas en expresarse, ya que Fabián Mazzei, pareja de Araceli desde hace muchos años, rompió el silencio y en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen en Metro Live, contó cómo había vivido la familia toda esta exposición del joven.

“Lo que me dice Fabián es totalmente comprensible. Prefiero no hablar sobre ese tema, me comentó él y acá viene la información de cómo transitaron la noticia en la familia. Ha sorprendido sobre todo más por la personalidad de Toto, al cual le mando un abrazo grande”, explicó el conductor.

Fabián Mazzei y Toto Kirzner.

Esta no fue la única aparición del actor, ya que este martes le mandó un emotivo mensaje a Marcela Baños, que estaba al aire de Intrusos: “Fuiste muy clara y precisa porque es tal cual lo que le pasó a él. Lamentablemente en esta sociedad hay gente que opina bolu... y hace conjeturas ridículas hasta con una situación así. Lamento lo que viviste vos, no lo sabía. Mil gracias de corazón por tus palabras. Un beso enorme”, le escribió.

Etas palabras emocionaron a la panelista, que en junio de 2019, habló por primera vez de un hecho que marcó su vida para siempre, ya que reveló que fue victima de una violación cuando tenía 21 años. “Le pasa a todos, al hijo de Adrián Suar y Araceli González, a mí y al chico de acá a la vuelta. Nos pasa a todos. Por eso es importante que estemos juntos, siempre se puede salir adelante”, concluyó, luego de referirse a la confesión del actor.