Pepe Cibrián se descompensó y deberá hacer reposo en medio del escándalo con su ex

Pepe Cibrián está pasando por su peor momento, luego de enterarse de que su marido le fue infiel una semana antes de la celebración de su casamiento. El reconcido actor y director teatral tuvo palpitaciones y quedó internado.

Pepe y Nahuel Lodi decidieron sellar su amor con un intercambio de alianzas, ya que el casamiento fue simbólico. El artista se mostró muy enamorado del joven a quien le lleva 42 años, pero se llevó una gran sorpresa días atrás cuando le llegó un video en el que su pareja se besaba en un boliche con otro hombre.

Ante esta situación, el artista decidió ponerle fin a su relación y pidió a la gente que trabaja con él que le pidan que se vaya de su casa, ya que él estaba de viaje cuando todo salió a la luz.

Fue en Itrusos que contaron de la infidelidad y también allí dieron detalles de la descompensación que sufrió Pepe Cibrián este miércoles. “Tuvo palpitaciones y estuvo unas horas internado”, señaló la periodista Marcela Tauro.

Aparentemente lo que preocupó a Pepe fue una información falsa que se replicó en varios medios, en la que aseguraron que Nahuel Lodi se había atrincherado en la casano que Cibrián tiene en Pilar, pero esto no habría sido así.

“Tuve un problema del corazón. Llamé a la guardia y recién mi médico de Buenos Aires me dijo que no me preocupe y que haga reposo, que no trabaje por dos días y si al tercer día todavía no me siento bien, me tendría que internar”, dijo Pepe Cibrián a Clarín desde el hotel donde se aloja en Córdoba.

“Me aconsejó que salga a distraerme. Me dijo que fue como una reacción o crisis emotiva. Así que voy a tratar de estar tranquilo estos días, lejos de los escándalos”, se despidió el actor.

Hace un mes, todo era alegría, brindis y felicidad, pero no ib a durar mucho. Pepe Cibrián se casaba con Nahuel Lodi, pero la alegría iba a durar poco. Este viernes, Intrusos mostró las imágenes del joven besándose con otro joven. Ese hecho habría sucedido una semana antes de casarse.

“Cuando vuelva de Córdoba a Buenos Aires, voy a separarme. No hay caso. Estoy destruido y muy caído. Es mucho pegarme” reconoció un Pepe Cibrián devastado tras conocer la noticia.

“Al enterarme yo estaba en un spa, entonces me lo comentaron y obviamente al ver el video le pedí a alguien que hable con Nahuel y que se fuera, no tenía nada más que hablar, no hay una solución para eso”, fue lo que contó en la entrevista con el programa Intratables.

“Le mostré las fotos. Me dijo que la foto no es actual y que prefería no hablar de esto porque es una situación compleja y dolorosa”, continuó.

El periodista de Intrusos, Gonzalo Vázquez, quien habría detallado sobre el video original, explicó: “A nuestra producción le consta que Pepe se quiere separar. Lo que dice es que vienen pasando determinadas cuestiones que lo tienen casado. Esta es la gota que rebalsó el vaso. Ahora, él está en Córdoba y cuando llegue a Buenos Aires va a separarse de Nahuel”.