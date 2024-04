Declan Rice enfrentó los repudiables comentarios contra su novia: “No existe nadie mejor para mi”

Declan Rice, jugador del Arsenal, ha tenido que enfrentar comentarios vergonzosos dirigidos hacia su pareja, Lauren Fryer. Incluso, Fryer se vio obligada a eliminar todas sus fotos de Instagram debido a las duras críticas sobre su apariencia física.

Desde el año pasado, el futbolista ha sido objeto de comentarios en sus redes sociales respecto a su pareja. Algunos de los mensajes dirigidos a Lauren, con quien tiene un hijo, incluyen frases como “Sus estándares son muy bajos, podría estar con alguien más atractiva”.

Ante la repetición de estos comentarios desfavorables, Lauren, de 25 años, optó por eliminar las fotos de su cuenta de Instagram.

La joven eliminó todas sus publicaciones de Instagram.

“Mi mujer es el amor de mi vida y no existe nadie mejor para mí”. “¿Qué pasó con celebrar los diferentes tipos de cuerpo y aceptar cómo somos todos individualmente? Los estándares de belleza hoy en día no son realistas y todo el mundo se ha vuelto loco por culpa de las redes sociales... Voy a seguir predicando sobre esto hasta que muera. Es hora de cambiar, esto no puede continuar”, dijo Declan en redes.

Medios ingleses informaron que Declan Rice y Lauren Fryer están en pareja hace 8 años, desde el comienzo de su trayectoria en el fútbol. Durante este tiempo, Rice ha demostrado un progreso notable, pasando del West Ham al Arsenal por una cifra récord y consolidándose como miembro de la Selección de Inglaterra.