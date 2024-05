Los insólitos robos en un barrio de Mendoza: bebederos, ténder con ropa y extraños encuentros

Vecinos del complejo Procrear de Maipú aseguran que son blanco de constantes robos de todo tipo y, algunos, muy insólitos. Vienen reportando desde la sustracción de un tender con la ropa del dueño aún goteando hasta el último que llegó a redes sociales y se viralizó: arrancaron un bebedero de concreto instalado en la plaza y ahora lo ofrecen por Facebook a $20.000.

“Esto fue lo último que despertó la indignación de todos los vecinos pero los robos son constantes en la zona”, aseguró a este medio una vecina de una de las torres ubicadas entre Juan B. Justo y calle Paso, de Maipú.

“Los reclamos por seguridad son de mucho tiempo. En un principio la municipalidad cerró el barrio con tela romboidal, como una manera de limitar la circulación de gente que no vive en el complejo, pero la verdad no sirvió de mucho. A toda hora vemos personas que sabemos que no viven acá”, sentenció la vecina.

El barrio cuenta con más de 900 unidades habitacionales de 1, 2 y 3 dormitorios y están organizadas en torres. Este enorme conglomerado, más el club Pumai, ubicado en el costado este del complejo, han transformado el lugar en una zona de alta transitabilidad, algo que atrae a los delincuentes oportunistas.

Según el relato de los vecinos la mayoría de los robos son bajo la modalidad “al voleo”. Aseguran que las ruedas de los autos, las tapas de las toma de agua, canillas, luminarias públicas, fueron en un principio los botines más elegidos, pero luego se “interesaron” por comercios y viviendas: “Rompen vidrios de negocios y se llevan todo lo que queda a su alcance. Además, en departamentos vacíos se han llevado hasta los inodoros”, resume una propietaria.

Más allá de estos ilícitos que entrarían en la categoría de “comunes” han ocurrido una serie de robos inéditos. En uno de los departamentos, desarmaron un tender con ropa y lo sacaron, al artefacto y a las prendas, por entre los barrotes del balcón.

Otro insólito hecho fue el que vivió una vecina a mediados de marzo: abrió el ventanal de su departamento y se encontró con un joven, bajo aparente influencia de sustancias, durmiendo en su balcón.

Operativos de seguridad

Desde la unión vecinal informaron que el Ministerio e Seguridad les confirmó que ya “ya se encuentra operativo el destacamento policial del Cóndor y Andes, (sobre Los Artesanos 1201), equipado con alrededor de 30 policías”.

“Se comprometieron a realizar rondines durante las 24 horas”, detallaron los vecinos. En consonancia con los reclamos, los propietarios solicitaron la colocación de cámaras de seguridad.