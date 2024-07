Alerta por fiebre hemorrágica: piden vacunarse a los peregrinos a San Nicolás pero en Mendoza no hay vacunas

Un brote de Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) ha puesto en alerta al Ministerio de Salud de la Nación. La cantidad de casos notificados este año está por encima del promedio de años previos lo que ha llevado al área a generar un alerta para que los equipos de salud estén atentos y la población tome medidas preventivas. Si bien es una enfermedad que está localizada en determinadas zonas, en esta oportunidad hay algo que genera particular preocupación: la posibilidad de que se disemine a otras regiones por el tránsito de las personas. Sucede que el brote tiene fuerte incidencia en el departamento de San Nicolás, en Buenos Aires, donde en septiembre se espera la peregrinación a la Virgen del Rosario. El evento congregó a más de 500.000 personas en 2023 y un millón antes de la pandemia.

Según datos del Ministerio, 51,5% de los casos se concentraron en la provincia de Buenos Aires, principalmente en el departamento de San Nicolás, seguido de Santa Fe (45,5%).

Entre las SE01 y 28 de 2024 fueron notificados 742 casos sospechosos de FHA. La mediana de edad de las personas afectadas y confirmados es 26 años, con un minimo de 4 y un máximo de 71, mientras que 67% corresponde al sexo masculino. Se han registrado 6 fallecidos.

Ante esto, las autoridades han pedido a quienes se dirijan a esa zona que se vacunen, en tanto hay una vacuna disponible, la Candid#1, que tiene una efectividad de 98%.

La FHA, es una zoonosis viral aguda grave producida por el virus Junín (JUNV). Su reservorio son roedores silvestres de la especie Calomys musculinus, también conocido como “ratón maicero”

Se incorporó al Calendario Nacional de Vacunación en el año 2007 (Resolución 48/2007). Está indicada para la población que reside o transita el área endémica de la FHA y es producida en el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio I. Maiztegui” (INEVH). Ante este escenario advirtió: “Se recomienda a todas aquellas personas, a partir de 15 años que van peregrinar por la zona de riesgo, que la vacunación se realice al menos 1 mes antes del inicio de la misma”, en referencia al tiempo que tarda en generar inmunidad.

Si bien al ser de calendario y gratuita, autoridades de Mendoza señalaron que no se encuentra disponible en la provincia, dado que las políticas al respecto la han incorporado en zonas de riesgo, que no es el caso de Mendoza.

“La vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina no está en la provincia de Mendoza, ni en el sector público, ni en el sector privado, está incorporada en algunas provincias del país nada más”, señaló la Directora de Inmunizaciones de Mendoza, Iris Aguilar.

Consultado el Ministerio de Salud local sobre el asunto, dijeron que no hay más información que esa. En definitiva, que el gobierno nacional lanzó la alerta pero no se ha dado más información respecto al acceso para quienes no vivan en la zona donde el inoculante está disponible.

“La fiebre hemorrágica argentina se transmite por contacto con roedores infectados, por lo tanto, no es una vacuna que esté incorporada en el contexto de vacunación del viajero; debería vacunarse aquella persona que va a realizar actividades agrícolas de riesgo, pero no por ir a una peregrinación, me parece”, opinó Aguilar.

Qué es la fiebre hemorrágica argentina

Su reservorio son roedores silvestres de la especie Calomys musculinus, también conocido como “ratón maicero”. La infección se produce cuando el virus es eliminado por los roedores infectados y las personas lo inhalan a través de aerosoles o penetra a través de pequeñas heridas de la piel o mucosas.

En el país, el área endémica de la enfermedad comprende la región de la pampa húmeda de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fé. En tanto, el ministerio informó que la letalidad de la enfermedad sin tratamiento es de entre el 15 y 30%, y se reduce a casi un 1% cuando se aplica el tratamiento específico (plasma inmune en dosis estandarizadas de anticuerpos neutralizantes) dentro de los primeros 8 días desde el inicio de los síntomas.

La vacuna

Desde el año 2007 la vacuna Candid #1 se encuentra incorporada al Calendario Nacional de Vacunación con un esquema de única dosis a partir de los 15 años para personas que residan o desarrollen actividades en el área endémica de la enfermedad y no hayan recibido vacuna Candid #1 anteriormente.

Pero, ante la peregrinación a la Virgen del Rosario de San Nicolás y el aumento de casos, el Ministerio dio recomendaciones preventivas a quienes asistan, entre las que prioriza la vacunación.

Por lo pronto, en San Nicolás, el hospital San Felipe y la Municipalidad se encuentran vacunando, pero no serán muchos los que puedan viajar dos veces para inocularse con ese intervalo.

Los requisitos para esta vacuna son:

Ser mayor de 15 años.

Las mujeres embarazadas no podrán recibirla.

No haberse aplicado ninguna vacuna un mes antes.

Se deberá esperar un mes para poder colocarse otra vacuna.

Pero además el Ministerio de Salud dio otras recomendaciones para quienes viajen..

Durante el camino: es importante evitar el riesgo de exposición y contacto con los roedores y sus excretas:

En caso de acampar, hacerlo en lugares habilitados, lejos de maleza y no dormir ni descansar directamente sobre el suelo.

Conservar los alimentos y agua en envases resistentes y con tapa.

No dejar restos de comida, sobre todo a la noche, que es cuando los roedores se alimentan. o Lavar todos los platos y ollas después de usarlos. Y no dejarlos accesibles a los roedores.

Durante la caminata, hacerlo por caminos habilitados, lejos de matorrales y pastizales, no ingresar a construcciones abandonadas, caballerizas, galpones o leñeras.

No llevarse tallos a la boca ni acostarse directamente sobre el pasto.

Después del viaje: