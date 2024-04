Qué pasó entre Tiago PZK y el influencer Tomás Mazza: “Cuántos buitres hay en la escena”

En las últimas horas, una picante discusión se dio entre Tiago PZK y el influencer Tomás Mazza. Todo ocurrió en las redes sociales, ya que Tomás acusó al cantante de intentar encarar a su expareja, antes y después de que terminaran su relación.

En las últimas horas, Tomás Mazza anunció su separación de Milagros, quien habría recibido mensajes del famoso cantante y likes a sus historias de Instagram.

El picante cruce comenzó en X (ex Twitter) cuando el influencer escribió: “Cuántos buitres hay en la escena. Empieza con T y canta”. Tras el tuit, el reconocido streamer Coscu, apoyó a su amigo y respondió con risas. Además dio a entender que sabía de quien se trataba, ya que Belén Negri y Tiago, su ex novia y ex amigo, salieron tras la ruptura.

La acusación de Tomás Mazza hacia Tiago PZK. Gentileza: Pronto.

Luego de esa publicación en X, Tomás compartió otra imagen que publicó su ex novia en sus redes, donde muestra los ‘me gusta’ que recibió por parte del cantante y un comentario que dice: “¿Doy otra pista?”

“Debe estar resentido porque me invitó a entrenar y nunca le respondí”, explicó, cuando subió una captura de pantalla de la última conversación que tuvo con el joven, a quien no le respondió.

Cómo reaccionó Tiago PZK luego de la acusación

Debido a la repercusión que tuvo el tuit de Tomás Mazza, el cantante no dudó en responderle. Bajo el usuario “Gotti”, el cantante subió los mensajes que le enviaba la novia del influencer y, luego de adjuntar capturas de pantalla, escribió: “Nunca le respondí”.

“Buitre de qué salame. Primero, vos y yo no somos amigos. Segundo, ¿por qué borrás tus mensajes de la conversación? Y tercero, no sé de tu vida porque ni consumo tu fla ni te sigo, la chica me mandó banda de mensajes y nunca le contesté ninguno. Pedazo de inseguro”, disparó Tiago.

La respuesta del cantante tras la acusación de Tomás Mazza: Gentileza: Captura X: @tiagopzk

Por último, Tomás Mazza aclaró: “Igual esto no es de ahora, le viene tirando likes desde octubre/septiembre solamente que ahora me calenté y lo expuse. Le habló como dos veces y como Mili le clavó visto borro los mensajes”.