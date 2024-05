Se cruzaron con una “nave extraterrestre” en una ruta de Neuquén y el video se hizo viral

Dos hombres que transitaban por la ruta provincial 43 en Neuquén se cruzaron con una “nave extraterrestre”. Al ver el extraño objeto con forma de plato volador, los hombres gravaron un video.

A través de su cuenta en X, antes conocida como Twitter, el periodista Nicolás Fuentes compartió el video. La secuencia estaba musicalizada con la canción de Expedientes X, parodiando así la secuencia de 30 segundos.

“Un lector de mi diario me envió un video muy particular. En el mismo se observa un camión circulando por la zona de El Cudío en Ruta Provincial 43 entre Andacollo y Chos Malal trasladando un objeto”, escribió.

El objeto, que estaba en la parte de atrás de un camión, tenía una forma redondeada muy parecida a una nave extraterrestre o a la imagen que la mayoría de las personas tenemos asociada a una nave espacial.

“Es para instalar una antena”, comentó un usuario. “Es un radar doppler”, explicó otro. Hubo otros que se inclinaron por el humor y siguieron con las teorías extraterrestres.

Porqué una nave extraterrestre y no un “ovni”

Aunque en la red social se habló de “ovni”, y en el caso de que se tratara de una verdadera nave espacial, esta afirmación es incorrecta.

Esto debido a que el objeto en cuestión está sobre otro vehículo y no en el aire. Por esta razón no cumple con una característica esencial para ser catalogado como “objeto volador no identificado”.