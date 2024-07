Día Mundial del OVNI: por qué se celebra cada 2 de julio

Cada 2 de julio se celebra globalmente el Día Mundial del OVNI, pero ¿cuál es su verdadero origen y por qué esta fecha? La respuesta no es definitiva. Sin embargo, OVNI no se limita exclusivamente a naves extraterrestres; engloba cualquier objeto volador no identificado según las autoridades de cada país.

El evento que motivó esta efeméride es tan enigmático como inconcluso. Aunque informes de avistamientos han sido reportados en todo el mundo a lo largo del tiempo, hubo uno en particular que marcó un antes y un después en la percepción global de estos fenómenos.

OVNIS en un dique de Chubut.

El caso que originó el Día Mundial del OVNI cada 2 de julio

El caso emblemático se remonta a 1947 en Roswell, Nuevo México. William Brazel, un granjero local, descubrió escombros metálicos en su campo y alertó a las autoridades el 2 de julio.

Seis días después, el periódico local tituló el hallazgo como el de un “plato volador”, afirmándose que había sido capturado por militares locales. Este incidente desencadenó una cascada de especulaciones que aún hoy continúan sin resolverse.

Años más tarde, las autoridades estadounidenses atribuyeron los restos encontrados a un globo meteorológico, parte de un proyecto clasificado durante la Guerra Fría para espiar a la Unión Soviética. Esta explicación tardía del gobierno contribuyó al crecimiento global de la creencia en naves extraterrestres, convirtiendo a Roswell en un destino turístico asociado con lo paranormal.

Finalmente, en el año 2001 se oficializó el 2 de julio como el Día Mundial del OVNI, recordando este evento que ha capturado la imaginación y la curiosidad de millones en todo el mundo.