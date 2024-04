Video: captaron un OVNI en Texas durante el eclipse solar y generó temor en los espectadores

El pasado 8 de abril, ciudadanos del mundo entero se encontraban expectantes y ansiosos por alzar la vista al cielo -aunque la mayoría debió mirar el firmamento a través de dispositivos tecnológicos- por la ocurrencia de un evento astronómico único: el eclipse solar total.

Lo cierto es, que si bien hay aficionados, expertos y curiosos de la astronomía en todo el mundo, sólo un puñado de personas tuvo el privilegio de experimentar este fenómeno en vivo. Por este motivo, cerca del mediodía, miles de residentes de Estados Unidos, Canadá y México salieron de casa para filmar el momento en que la luna cubriría al sol en su totalidad, pero unos ciudadanos texanos captaron algo más.

Como se puede ver en un video compartido en TikTok, un grupo de vecinos de la localidad de Arlington captó en cámara un extraño OVNI que atravesó el cielo durante el eclipse del lunes. El fugaz objeto volador causó gran desconcierto y perplejidad en los presentes, quienes comenzaron a preguntarse qué era lo que habían visto y por qué desapareció en el aire.

“Hay algo volando por el aire”, “¿Qué es eso?”, “Alienígenas” y “Son extraterrestres” son algunos de los comentarios de los texanos que se escuchan en el metraje que dura apenas unos segundos, pero que en las redes ya tiene más de 23 millones se reproducciones.

En la red social X, antes conocida como Twitter, un usuario compartió el video y agregó: “ALERTA ROJA: Acaba de aparecer un nuevo video del OVNI detectado sobre Arlington, Texas, durante el eclipse solar de hoy y la gente está asustada porque parece desaparecer entre las nubes”.

En los comentarios, muchos usuarios se apresuraron a desmentir el hecho y precisaron que se trataba de algo que “probablemente no sea tan divertido”. “Es literalmente la sombra de un helicóptero que atraviesa las nubes. He visto esto varias veces con aviones”, apuntó uno de los internautas. Sin embargo, un hombre que asegura vivir cerca de la Base de la Fuerza Aérea Luke detalló que “los helicópteros no se mueven tan rápido”.

Por otro lado, otros usuarios informaron que se trataba de un avión y trajeron tranquilidad -y un poco de decepción- al resto de los internautas. ‘Pensé en la sombra de un avión cuando lo vi”, “(Es la) sombra sobre las nubes desde un avión de mayor altitud. He visto esto muchas veces como observador de aviación”, expresaron.