Un boxeador profesional golpeó a un hombre que había agredido a su esposa durante la proyección de Garfield

Un violento episodio tuvo lugar durante la proyección de una película infantil en una sala de cine en España. Un boxeador profesional golpeó a un sujeto que había agredido a su esposa frente a niños y adultos.

La escena fue registrada en un video que generó indignación en las redes sociales. Según informó diario Clarín, el hecho ocurrió en el cine Odeón, en León. Antonio Barrul estaba viendo Garfield con su pareja y sus dos hijos cuando notó que otro espectador estaba agrediendo a una mujer.

Ante esto, Barrul se acercó al agresor y le pidió que se detuviera. Otras personas que estaban en la sala también intervinieron para calmar al sujeto. Frente a esto, el boxeador volvió a su lugar.

Sin embargo, el violento se puso a forcejear con otras personas y se sacó de encima violentamente a una niña. Al ver esto Barrul bajó hasta la zona de la pantalla y le dio una paliza al sujeto.

El descargo del boxeador

Aunque no hubo un comunicado oficial por parte del cine, Antonio Burral publicó un descargo en las redes sociales donde pidió disculpas por el violento episodio.

“Vi a un hombre demasiado violento contra su mujer. Ella se intentaba separar. A la media hora de película él enganchó a su mujer por el cuello, la zarandeó, la gente se levantó y en el forcejeo le pega un golpe a la niña”, contó.

“Me levanté y le dije que se marchase, que lo que estaba haciendo delante mío no era normal. Entonces él se volvió loco. Arremetió todo contra mí. Me empezó a amenazar, me empezó a insultar. Yo me intenté controlar porque mi mujer estaba llorando”, agregó.

“Dije que llamaran a seguridad. Me entró un impulso. Pensé: ‘Ha golpeado a una mujer, a una niña, mujer, niño llorando, me ha dejado en evidencia’. Y no me pude contener”, continuó.

Finalmente, Antonio pidió disculpas, aunque consideró que “a un maltratador no hay que darle ningún tipo de pie”.