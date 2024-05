Así fue la reacción de Carlos Bilardo a la muerte de César Luis Menotti

El mundo del fútbol argentino se vio impactado este domingo por la triste noticia del fallecimiento de César Luis Menotti a los 85 años de edad.

Menotti, conocido por su emblemática dirección técnica durante la Copa del Mundo de 1978, fue un ícono que dejó una huella imborrable en las escuelas del fútbol argentino.

ARCHIVO - El técnico argentino César Luis Menotti en su presentación como entrenador del club mexicano Tecos, el 29 de agosto de 2007. Menotti, quien llevó a Argentina a conquistar su primera Copa Mundial en 1978, ha fallecido. Tenía 85 años. (AP Foto/Guillermo Arias)

Dentro de este contexto, una de las reacciones más esperadas fue la de Carlos Bilardo, cuya relación con Menotti estuvo marcada por profundas diferencias filosóficas en el ámbito estratégico del fútbol.

Jorge Bilardo, hermano de Carlos Bilardo, reveló la reacción de este último ante la noticia del fallecimiento de Menotti en una entrevista radial. “No sé si se enteró anoche. Pero hoy se va a enterar seguro porqué van a estar los noticiosos y él lo ve. Él ve la tele y bueno, se va a enterar”, expresó Jorge Bilardo.

A pesar de las diferencias, Jorge Bilardo tuvo palabras de reconocimiento hacia Menotti, destacando su influencia en el fútbol argentino. “Un tipo que cambió el fútbol y se hizo respetar. Vos antes en la Selección, ni contrato hacían. Ya con él se empezó a respetar a la Selección”, señaló.

Cuando se le consultó si Carlos Bilardo “respetaba” a Menotti, Jorge Bilardo afirmó: “Eso se respeta siempre. Le dio una orden, le dio un respeto”.

La foto de los tres entrenadores campeones del mundo

La entrevista también abordó la posibilidad de una foto que reuniera a los tres entrenadores argentinos campeones del mundo: César Luis Menotti (1978), Carlos Salvador Bilardo (1986) y Lionel Scaloni (2022). Ante esta idea, Jorge Bilardo expresó una crítica contundente sobre el trato a los ídolos en Argentina.

“Y sí. Pero no sé. ¿Sabes que pasa? Yo siempre digo... en Argentina a los ídolos no los tratan. No se los trata bien”, comentó Jorge Bilardo, refiriéndose al deseo de ver un reconocimiento más amplio hacia las figuras destacadas del fútbol argentino.

Carlos Bilardo Campeón del Mundo en 1986 y César Luis Menotti en 1978.

La partida de Menotti ha generado una reflexión sobre su legado y las relaciones en el mundo del fútbol, destacando las complejidades y los vínculos que trascienden más allá de las diferencias estratégicas en el campo de juego.