Tiago PZK estalló y puso en su lugar a los que critican su cuerpo: “Da gracia y pena lo huecos que son”

Tiago PZK es uno de los cantantes más importantes de la escena urbana argentina. En los últimos días, y con su estilo y humildad ha recorrido Europa para dar a conocer su música. Todo lo que hace, se ve reflejado en sus redes sociales, por más que a algunos no les guste

Hace algunas horas, el novio de Belén Negri hizo un descargo a través de su cuenta personal de Twitter, para apuntar sobre los comentarios que recibe diariamente por el aspecto de su físico, a raíz de una storie que hizo hace poco.

El cantante se descargó contra quienes critican los cuerpos ajenos.

Esto no es algo nuevo en la vida de los famosos y menos de Tiago Pacheco Lezcano, nombre completo del artista, ya que en octubre pasado tuvo que cerrar su cuenta de Instagram y borrar las fotos – al día de hoy solo tiene un puñado-, algo que alarmó a sus fans.

Si bien mencionó que actualmente no le afectan, trató de que se cree consciencia porque hay personas que se pueden tomar muy enserio las críticas de los demás y llegar a decisiones mortales.

“No es por nada, pero veo bocha de twits bordeándome por mi físico y todos son de wachas, da gracia y pena lo huecos que son que creen que el físico es lo único relevante de una persona. A mí me chupa la v***a, pero rescátense hay gente que se mata por estas mierdas”, escribió el cantante en un tono de enojo.

No fue todo y Tiago hizo otra segunda publicación, citando la anterior: “se piensan que porque somos conocidos no vemos las mierdas que publican, hagan algo de sus vidas, en vez de tirar mierda en Twitter, una falta de amor tiene manga de huecos”.

El nacido en Monte Grande, cerró su descargo agradeciendo a quienes no lo dejan solo. “Por la gente que me sigue vivo, hago música y doy energía todos los días, pero uno no puede quedarse callado todo el tiempo, tengo derecho a defenderme”, concluyó.

