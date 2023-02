Mirtha está de festejo de cumpleaños y habló sobre su posible regreso a las pantallas

Este 23 de febrero, Mirtha Legrand cumple años. La actriz y conductora de TV, nació en el año 1927 y hoy está en su festejó número 96. Nació en Villa Cañas, ciudad de la provincia de Santa Fe.

En 1968 arrancó con el famoso programa “Almorzando con las estrellas”. Por el éxito que tuvo el mismo, fue pasando por diferentes canales y bajo distintos nombres, incluso, hasta hace unos meses, con la conducción de Juana Viale.

Mirtha tiene planeado una cena pequeña, de festejo de cumpleaños. Será en su casa y se espera la presencia de Nacho, Juanita, Marcela y algunos allegados. Después llegarán sus amigos e invitados y se espera, al rededor, de unas 45 personas.

Mirtha Legrand

Uno de los temas más consultados fue qué regalarle a la diva. “Yo pedí sin regalos, pero la gente es muy cariñosa conmigo y algunos me traen. No se me ocurre cuál puede ser el mejor regalo. De todo me mandan. Estoy de muy buen humor, muy feliz, vienen mis nietos, mi hijo”, respondió Mirtha.

Otro de los motivos para celebrar es el casi seguro regreso a la pantalla de ‘El 13′, con una nueva edición de “Almorzando con Mirtha Legrand”.

También es un día de reflexión para la conductora. Hace casi 3 años, fallecía su hermana Silvia “Goldie” Legrand. Las gemelas pasaron todos sus cumpleaños juntas, hasta que el 1 de mayo de 2020 murió.

Mirtha no pudo despedir nunca a su hermana, debido a que para la fecha de su partida, había altas restricciones por el Covid 19. A sus 93 años, tras un infarto agudo, comenzó su partida.

Vuelve Mirtha a la televisión

Fue la propia diva, quien a la salida del teatro, luego de ver Tom, Dick & Harry , la obra protagonizada por Mariano Martínez, el Bicho Gómez, Yayo y María Valenzuela con la dirección de Nicolás Cabré; habló con la prensa, donde confirmó su continuidad con el canal.

La conducción del legendario programa estuvo a cargo de Juana Viale, su nieta. Por razones sanitarias, Mirtha no pudo continuar al aire, debido a los cuidados, que, por su edad, debe tener.

Mirtha Legrand y Juana Viale

Este 2023, parece que viene cargado de buenas vibras para la gran figura de ‘La Chiqui’, que con 96 años, volverá a las pantallas.