A los 95 años, Mirtha Legrand dio detalles de su regreso a la televisión: “Ya casi está”

Las idas y vueltas de Mirtha Legrand en cuanto a sus contratos en canales televisivos y su edad han hecho surgir rumores de supuestos retiros de su trabajo, pero ella no piensa dar el brazo a torcer. En las últimas horas dio a conocer detalles de su vuelta.

Mirtha Legrand / Instagram

Sin lugar a dudas, la televisión argentina no sería la misma sin la presencia de la diva de los almuerzos. Sus programas y personalidad son muy característicos y han formado gran parte de la trayectoria de la televisión en el país.

Mirtha Legrand en la obra de teatro de Mariano Martínez.

Siendo consciente de la cantidad de gente que la ha seguido durante años, Mirtha deja de lado cualquier límite que la edad y la vida le impone y apuesta por seguir haciendo lo que ella ama. Por esta razón, la diva eligió seguir en televisión y dio detalles de cómo sería su vuelta.

La famosa conductora de televisión habló con TN tras disfrutar de la última obra de teatro de Mariano Martinez y le comentó sobre su entusiasmo por volver a pararse frente a las cámaras. “Vuelvo a la televisión los fines de semana y estamos en tratativas con Adrián Suar, ya casi está. Faltan algunas cosas que no voy a decir”, expresó.

Por su lado, desde eltrece aseguraron que el regreso de Mirtha Legrand está muy próximo aunque esperan que terminen las tratativas y respuesta de Storylab.

Mirtha Legrand.

Antes de concluir la pequeña entrevista, “La Chiqui” habló sobre su festejo de cumpleaños ya que es el próximo 23 de febrero. “Voy a festejarlo en mi casa, va a ser una reunión con amigos”, indicó muy entusiasmada.

El día que Mirtha Legrand recibió una distinción de Francia

Sin lugar a dudas, Mirtha Legrand es una de las artistas más importantes y destacadas del territorio argentino. Más allá de esto, es reconocida en muchos rincones del mundo por lo que hasta el Gobierno francés decidió otorgarle una distinción.

Algunos invitados al evento.

Como anfitriona en una nueva e importante celebración, “La Chiqui” fue reconocida por los franceses con la prestigiosa distinción de Legión de Honor. El evento fue realizado en la embajada de Francia, ubicada en la ciudad de Buenos Aires.

Ante la mirada de todos los presentes, la conductora del evento dijo: “Mirtha Legrand es una obra en construcción permanente... Siempre, los que hacemos, recibimos críticas, pero a mí me encanta desafiarlas, siguiendo adelante, trabajando y con más entusiasmo a los 95 años (...) “En mi vida personal he hecho siempre lo posible por ser una dama y supongo que por haberlo logrado hoy me nombran Caballero”.

Mirtha Legrand, condecorada por Francia con la Orden Nacional de la Legión de Honor. (Foto: Martín Bonetto / Clarín)

El gobierno francés condecora a personalidades connacionales del país galo y también a extranjeros. Para ser considerados, estas personas deben contar con amplios méritos civiles o militares a favor de esa nación.