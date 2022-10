Mirtha Legrand recordó el día conoció a Wanda Nara: “No me dejó...”

Wanda Nara es una de las mujeres argentinas que siempre aparece en los medios; no importa si hace o no algo, su nombre y su vida darán qué hablar. Y quien la trajo a la televisión este fin de semana fue nada menos que Mirtha Legrand.

En el ciclo “La noche de Mirtha” estuvo en la mesa de invitados la abogada Ana Rosenfeld, quien habló de la escandalosa y confirmada separación de Nara y Mauro Icardi.

Y en ese contexto, la diva argentina recordó el día en que conoció a la empresaria del mundo del maquillaje. Fue en uno de los programas que hacía en vivo desde La Feliz.

Desde el ascensor, Wanda Nara conquistó a sus seguodores.

“Yo debo ser de las primeras que conoció a Wanda. Yo hacía los almuerzos en Mar del Plata. Estaba por salir al aire y estaba en la puerta principal del Costa Galana”, dijo Mirtha.

“Yo estaba esperando que el asistente me diera la orden de salir y veo una joven que se me acerca”, recordó y siguió con la anécdota: “Me dice ‘Mirtha…’ y yo, ‘¿vos sos Wanda? Anoche no me dejaron dormir en toda la noche’”.

“Estaba en la suite al lado de la mía y había un ruido de muebles, de sillas… No sé, ruidos. Ella decía que era virgen en ese momento”, comentó Legrand.

Mirtha Legrand: "Yo señores, ya soy una leyenda" (Foto: @lamesazarg)

y aprovechó para confiar la actitud que la sorprendió: “Me dijo ‘¿Por qué no me invita a su programa?’. ‘Te voy a invitar’”.

E inmediatamente, Mirtha soltó en el vivo: “¡Pero mirá qué audaz! De jovencita ya era audaz. Además, era preciosa”.

Wanda Nara, frente al espejo con un body trenzado infartante

Wanda Nara nunca deja de estar en el centro de la polémica y mientras se escucha el rumor de romance con L-Gante, comparte fotografías en las redes sociales que son explosivas.

Durante su paso por “¿Quién es la máscara?”, la blonda posó con increíbles atuendos que dejaron sin aliento a más de uno. Desde transparencias hasta polémicos looks, siempre eligió destacarse... y lo logró.

Hace unos días, sorprendió a sus millones de seguidores de Instagram con una foto que duró únicamente 24 horas. Se la vio posando frente al espejo de una manera muy sugerente y sexy.

Wanda Nara.

Se trató de un body estampado en color marrón y mostaza, con un gran detalle de lazos cruzados por la espalda.

La joven trabaja en la Legislatura de Córdoba como administrativa.

L-Gante compartió imágenes inéditas con Wanda Nara

La empresaria cautiva a todos en las redes sociales

Wanda Nara se despidió de Buenos Aires con un look que se robó todas las miradas.

La empresaria se despidió de ¿Quién es la máscara? con un osado traje y mostró todo.

La empresaria se despidió de ¿Quién es la máscara? con un osado traje y mostró todo.

Wanda Nara y su polemico atuendo