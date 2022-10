L-Gante confesó que está en contacto permanente Wanda Nara y chicaneó duro a Mauro Icardi

Wanda Nara dejó el viernes el país y viajó rumbo a Turquía, donde se reencontró con Mauro Icardi y sus hijos. Sin embargo, en Argentina habría dejado encendida la llama de la pasión con L-Gante, quien en una nota con Intrusos evitó ponerle un rótulo a la relación, pero confesó que hacen videollamadas.

El cantante de cumbia 420 habló en un móvil con Flor de la V, quien intentó sacarle más información sobre la relación que mantiene con la modelo e indagó acerca de si se había comunicado con el jugador del Galatasaray.

“Wanda me dio siempre buenos consejos”, dijo sobre la relación con la mediática. Y cuando le preguntaron si la extraña respondió: “Como a cualquier persona con quien has pasado tiempo y se ha ido lejos”.

Aunque aseguró que “cada uno tiene su vida”, de esta forma dio a entender el tipo de relación que mantendría con Wanda por la distancia. “Me llevo bien y estamos al habla. Somos amigos que se llevan muy bien”, aseguró y confesó que hacen videollamada bastante seguido.

En cuanto a Mauro Icardi, relató: “No, no nos comunicamos, me apareció un chat pero sin mensaje”. De esta manera deslizó que el jugador le habló, pero borró el mensaje que le había escrito.

“Ah, te escribió pero eliminó el mensaje de Instagram”, aclararon en el piso y luego la conductora lanzó picante: “Igual no tenés nada que hablar con él me imagino…”.

El cantante no se quedó atrás y respondió: “No, nada, de fútbol…”, expresó entre risas, y reveló que le gusta como jugador. “Que me dedique un gol… yo lo uso en la play”, dijo y desatí la risa de la conductora y los panelistas. “Me vuelvo loca, lo pones a Icardi en la play”, acotó Flor de la V.

Detuvieron a Despre, el nuevo novio de Tamara Báez

Tamara Báez soltó el escándalo amoroso con L-Gante, decidió apostar al amor junto al Despre y ahora ella vuelve a quedar ligada a un escándalo mediático y policial. Y es que su supuesto novio fue aprehendido por la policía.

En la madrugada de este martes, Despre quedó detenido por tratar de ingresar a un boliche con un arma. El cantante de RKT tiene 19 años y fue imputado por portación ilegal de arma de guerra.

Detuvieron a Despre, el nuevo novio de Tamara Báez

El hecho fue anunciado oficialmente desde la Superintendencia de Seguridad Regional AMBA Norte. Explicaron que el personal procedió a la aprehensión de Javier Gustavo Desprebiteris luego de que intentara ingresar a un local bailable de Tigre con una pistola.

Se trata de un arma semi automática marca Bersa calibre 9 mm serie L9917B con cargador y 17 municiones.

Detuvieron a Despre, el nuevo novio de Tamara Báez