Susana Giménez defendió a Milei y dio sus razones: “Está haciendo cosas fantásticas”

Durante una entrevista en el programa “Intrusos” de América TV, Susana Giménez expresó su hartazgo ante las constantes críticas y defendió al presidente Javier Milei, a quien elogió por considerar que está llevando a cabo “cosas fantásticas”.

El periodista le preguntó sobre las críticas dirigidas al actor Guillermo Francella por expresar su apoyo a Milei, a lo que Giménez respondió con indignación: “Qué raro que critican. Este país vive para la crítica. Estoy podrida de las críticas. No me importan. Sí, me importan lamentablemente, pero no las leo, no quiero entrar en eso”.

La conductora también salió en defensa de Francella: “¿Qué pasó con Guillermo? Es uno de los mejores actores argentinos. Es lo único que pasó con Guillermo. Cada cual que piense lo que se le dé la gana. Para eso estamos en democracia”.

Aunque Giménez admitió que no votó por el gobierno actual, afirmó que apoya sus políticas y destacó que el presidente Milei está realizando un trabajo destacable. “Por supuesto que yo apoyo a este gobierno porque está haciendo cosas fantásticas. Y yo no lo voté”.

Hace un tiempo se supo también que la diva tenía previsto recibir a Milei en su programa televisivo, pero el encuentro no se concretó. En un principio la productora había informado que no ocurrió porque la conductora estaba transitando una fuerte gripe, pero luego Ángel de Brito en su programa dijo que la familia de la Susana presionó para cancelarla, ya que entendían que no era el momento adecuado. En ese momento el Presidente hizo su primer viaje al exterior que tuvo como destino Israel.

La diva de la televisión argentina tiene previsto regresar a la pantalla chica a mediados de año, precisamente en julio, una vez finalizado el programa Gran Hermano, con un espacio que posiblemente se emita los domingos.