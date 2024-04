Se conoció quién es el culpable de la salida de Sofi Morandi de Olga

Migue Granados no para de tener polémicas en Olga. Hace poco se conoció que Sofi Morandi tomó la decisión de abandonar el canal y Soñé Que Volaba, el programa que compartían desde mediados de 2023. Si bien según revelaron fue por cuestiones laborales recientemente se conoció la verdad detrás de su salida.

Fue en Socios del Espectáculo donde contaron que la salida de Morandi fue realmente por culpa de Migue Granados. Todo se dio cuando Rodrigo Lussich reveló que la influencer tomó la decisión de irse de Olga por incomodidad y no por asuntos familiares como ella misma ha revelado.

“Hay un lado A que afirma que Sofi se fue por trabajo, por varios compromisos laborales como la obra de teatro que está haciendo. Pero también se filtró un lado B tras su salida”, comenzó contando el primo de Javier Milei en vivo en su programa.

Fue entonces que el conductor amplió la información: “Dicen que Sofi no se fue por trabajo sino porque estaba incómoda. Aparentemente, Morandi no se sentía cómoda trabajando con Migue Granados. No conozco detalles, pero tendría que ver con el trato cotidiano”.

Adrián Pallares interrumpió y aclaró el gesto de Sofi Morandi en medio del escándalo que se desató por su salida: “Ella todavía no salió a hablar”. Eso no fue todo porque Rodrigo Lussich decidió ir por más y contó más detalles de la gran polémica que se generó.

“Ella siempre es paz y amor, todo cool, todo lindo, pero existe este costado que no se comentó y que la gente del stream sabe. Sofi estaba incómoda con Migue. Hay cierto bardeo en cómo se llevan”, contaron, dejando intrigados a los televidentes, que deberán esperar que ella o Migue den la versión original.