¡Bombazo! Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña anunciaron su casamiento

Este año se ha convertido en una verdadera seguidilla de bombas noticiosas dentro del canal de streaming Luzu Tv. Hace cinco meses, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña se declararon su gran amor y ahora se casarán.

Se casan Flor Jazmin Peña y Nicolás Occhiato. / WEB

Esta sorpresiva noticia fue anunciada por ellos mismos en una transmisión en vivo y sus amigos quedaron perplejos ante sus palabras. A mitad del ciclo Nadie dice nada, comentaron: “La realidad es que, en muy poco tiempo, por no decir en dos semanas, nos vamos a casar”.

En pocos minutos, todo el mundo enloqueció en las redes sociales y comenzaron a circular comentarios. Sin embargo, para evitar que se les fuera de lass manos, Nico aclaró la situación.

Se casan Flor Jazmin Peña y Nicolás Occhiato. / WEB

“Vamos a festejar nuestro amor con toda la comunidad de Luzu en una falsa boda y vamos a explicar por qué. Hoy se está estrenando la tercera parte de la primera temporada de Bridgerton, una serie éxito, donde la historia de amor es de dos amigos que se enamoran”, declaró.

Como parte de la declaración, comentó que una plataforma los había contactado y expresado la idea de realizar una boda falsa. Con todas las ganas de divertirse y festejar su amor, decidieron hacerlo.

Se casan Flor Jazmin Peña y Nicolás Occhiato. / WEB

“El 30 de mayo, en vivo, a las ocho y media de la noche, transmisión desde el teatro Colón con la falsa boda Occhiamin”, completaron frente a las cámaras.

¿Se viene un casamiento real entre Occhiato y Peña?

En las últimas horas, la seguidora de famosos Juariu, insinuó que Nico Occhiato le habría propuesto matrimonio a Flor Jazmín Peña, a cinco meses de haber hecho pública su relación.

Juariu.

Como es de público conocimiento, la joven busca cada datos en las redes sociales para dar la información completa sobre las figuras del momento. Esta vez, sus pruebas fueron fotos del streamer comprando joyas.

“Hace unos días, una seguidora me mandó una foto de un famoso viendo anillos en Tiffany. Yo no lo iba a subir, pero viendo la historia que subió él hoy... me parece que ya sucedió”, comenzó escribiendo.

Se casan Flor Jazmin Peña y Nicolás Occhiato. / WEB

Luego habló de una fotografía que Flor subió a las redes donde se ve que Nico Occhiato está mirando anillos de la famosa marca. “Por lo que veo, está ahí a la vista de Flor. Esta propuesta ya sucedió”, agregó Juariu.