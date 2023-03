Nico Occhiato fue muy duro con Nati Jota tras su retiro de Luzu TV: “No crucé más palabras”

Sin lugar a dudas, uno de los programas más destacados dentro del mundo del streaming es Nadie Dice Nada, parte de la productora Luzu TV. A pesar de esto, cuando un ciclo debe ser cerrado no hay ninguna idea que cambie las decisiones de quien esté a cargo de ese ciclo, y eso le ocurrió a Nati Jota quien decidió dar un paso al costado dentro de este proyecto.

El equipo de Nadie dice nada.

En la primera quincena del mes de febrero, Nico Occhiato recibió una de las noticias más duras de este año dentro de su ambiente laboral. Nati Jota decidió dejar de lado el proyecto dentro de Nadie Dice Nada para dedicarse a otros totalmente diferentes. En su momento fue Rodrigo Lussich, de Socios del Espectáculo, quien fue el encargado de dar a conocer los detalles de la renuncia.

Nati Jota, junto al equipo de Nadie Dice Nada en su primer Gran Rex

Aunque aún no se ha dado a conocer muchos detalles sobre la decisión de la influencer, ella dio algunas palabras en uno de los últimos programas dentro del Luzu TV. “Este miércoles va a ser mi último programa acá en Luzu, ya lo saben todos”, expresó la panelista mostrándose muy nerviosa.

“Es una sensación de un ciclo que se terminó, es así para mí, así lo sentí”, asumió la blonda y luego hizo referencia a las ganas que tiene de realizar algo nuevo aunque no tenga nada planificado ni organización con alguna otra empresa.

Nati Jota

Antes de terminar Jota se expresó con total sinceridad y agradeció a Nico Occhiato y a todos sus compañeros por dejarla ser quien es, y también por poder mostrar dentro de su trabajo todo lo que opina y piensa sobre diferentes temas.

Aunque todo parecía terminar de la mejor manera, Nati Jota y Nico Occhiato no volvieron a cruzarse palabras luego de que ella abandonara el programa radial y de streaming. Esto se dio a conocer en las últimas horas.

Qué dijo Nico Occhiato sobre Nati Jota

En uno de los últimos programas de Nadie Dice Nada, un seguidor le consultó al conductor acerca de si tenía el sentimiento de extrañar a Nati desde que se retiró del lugar. Lejos de las respuestas que todos esperaban, Occhiato aclaró: “Le mandamos un beso a Nati que ya no está entre nosotros”.

Luzu TV

La frase dicha causó confusión en Flor Jazmín Peña, una de las panelistas, por lo que ella le consultó un poco en broma si la excompañera había muerto y él fue muy determinante respondiendo: “Sí, para nosotros sí”.

De esta manera, quedó más que claro que la relación entre ellos dejó de ser la misma cuando la influencer decidió dar un paso al costado dentro de Luzu TV. Para terminar, Nico Occhiato no se guardó ninguna palabra y aseguró que no habló más con ella: “No crucé más palabras”. Asimismo, aclaró que prefirió no asistir a un evento en el que podría cruzarsela ya que no quiere verla nunca más.