Así fue el sugerente look que Nati Jota eligió para los Martin Fierro Digital Nativo

Este año, una de las celebraciones paralelas de los Premios Martín Fierro tuvo mucho alcance gracias a los contenidos que actualmente son consumidos. Uno de ellos son los programas de LuzuTV, la productora a cargo de Nicolás Occhiato, que tiene a Nati Jota como una de las figuras.

Así está hoy el estudio desde el que transmitían, aunque piensan mudarse.

En esta ocasión, se festejaron los Premios Martín Fierro Digital Nativo donde se destacaron los trabajadores de dicha productora. Entre ellos, se destacan los rostros femeninos de Mica Vázquez, Flor Jazmín Peña y Nati Jota.

El sugerente look de Nati Jota para los Martín Fierro.

Estas mujeres han revolucionado los medios de comunicación con su nueva forma de hacer radio a través de streaming, además sus contenidos variados también son muy consumidos.

Más allá de las formalidades, lo que más llamó la atención es el look que Nati Jota eligió para destacarse entre tantas personas. Indudablemente, la blonda aprovechó su caminar por la alfombra roja para mostrar su diseño particular.

En esta ocasión, la influencer apostó por el nude en un vestido midi de cuello tortuga muy alto. Además, su figura corporal se remarcó con un drapeado en la cintura y un gran tajo en el lateral que dejó ver sus piernas en su totalidad.

Para terminar el outfit de gala, Nati Jota lo acompañó con sandalias negras del estilo naked. En cuanto a los últimos detalles, decidió atar su pelo en colita baja y un maquillaje en tonos dorados.

Nati Jota dejó a sus fans embobados por su malla enteriza

Nati Jota el verano pasado fue unos días a Pinamar para relajarse del día a día y aprovechar el mar y el solcito. Hubo algo que llamó la atención de casi todos sus 2.1 millones de seguidores y es que hacía muchísimo tiempo no usaba una malla enteriza, como ella misma lo precisó en el epígrafe dos postales en las que sale hecha una diosa.

Nati Jota expresó una inseguridad en Instagram y sus seguidores la bancaron fuerte.

Es cierto que Nati capta siempre la atención con sus poses divertidas y sensuales en bikini pero es duela de un cuerpo hermoso y todo lo que se ponga le quedará bien; si es su elección y está cómoda, sus fanáticos la aplaudirán siempre y la llenarán de halagos.

“Desde los 12 que no usaba una enteriza y me siento rara, niña y sexy a la vez”, escribió la blonda en las redes sociales y los internautas le regalaron miles de Me Gusta y emojis de fueguito.