Andrea Rincón confió: “No tengo sexo por una decisión personal”

Andrea Rincón arrancó el 2022 con muchos desafíos laborales y entre ellos, la obra “Los 39 escalones” en la que interpreta a tres mujeres distintas. Gracias a ello ganó el Premio Carlos a la Mejor Actriz de la temporada en Carlos Paz y le ratificó su amor por el arte.

Pero... ¿Qué sucede con su corazoncito? ¿Está sola o los rumores de romance con Fredy Villarreal son ciertos? Hubo un ida y vuelta muy creíble entre los compañeros de elenco y que el humorista se le declaró a la morocha que participó de “Gran hermano”.

Crecen los rumores de una relación entre Andrea Rincón y Fredy Villarreal.

En un móvil de “A la tarde”, Villarreal se refirió a la buena relación que tenía con Andrea y la conductora del ciclo le preguntó: “¿Es verdad que andan noviando con Andrea Rincón?”. E inmediatamente respondió: “No, yo no...no sé ella, pero yo no. Habría que preguntarle si ella está de novia”.

Y horas más tardes, Rincón estaba hablando frente a las cámaras de “Intrusos” y el actor interrumpió para lanzar: “Ojalá me dé bola”. “¿No te da bola?”, le preguntaron desde el programa de América y él explicó: “No, somos compañeros. ¿Quién no quisiera que le dé bola Andrea Rincón?”.

El rumor siguió sonando y los protagonistas sumaban más leña al fuego al aparecer nuevamente juntos en el programa de chimentos que ahora conduce Flor de la V. Allí, Fredy reconoció: “Si me preguntás si me gusta Andrea, te puedo decir que ella es una mujer bella en todo aspecto y, quizás, puede confundir a algunos cronistas nuestra afinidad recíproca”.

Pero todo quedó en la nada después de que Andrea hablara, este martes, con La Once Diez: “No hay romances”.

Andrea Rincón negó los rumores de romance con Fredy Villarreal

Todo lo visto en la pantalla chica entre Andrea Rincón y Fredy Villarreal fue mentira o al menos eso dijo la artista al hablar con Moskita Muerta y Nilda Sarli en su programa radial “Por si las moscas”.

La morocha fue clara: “No hay romances. Mi amor es con la soledad”. Y al escucharla tan segura, los locutores lanzaron: “No me vas a pinchar el romance con Fredy que todos lo compramos, él es un divino y vos sos una divina”. A lo que Andrea remarcó, seria: “Sí, se los voy a pinchar. No hay romance. No hay nada, pero no hay nada de nada”.

La obra que protagonizan Fabián Vena, Bicho Gómez, Freddy Villareal y Andrea Rincón

La soledad de la mediática llamó la atención y ante las bromas de buscarle un novio, Rincón se refirió a lo bien que está en el presente. “Yo estoy llena de amor pero no tengo sexo. Es una decisión personal, tengo propuestas, pero hoy es una decisión personal estar sola”.

“Yo me siento bien, tengo un montón para dar y gente que me da un montón. A mí no me falta amor, no necesito amor de una pareja. Es un momento donde estoy en una elección personal, en algún momento pasará”, compartió.