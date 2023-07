Moria Casán apuntó contra Nacha Guevara por las críticas a Lali Espósito: “Ella está grande”

El lunes por la noche, Nacha Guevara fue la artista invitada a “Noche al Dente”, el programa conducido por Fernando Dente. Es ahí donde los invitados suelen causar polémicas por dichos y anécdotas que cuentan, pero esta vez se trató de una crítica.

La artista de gran trayectoria opinió sobre la musical actual y los artistas que trabajan en ese mundo. Aunque demostró su admiración por Nicki Nicole, no perdió el tiempo para criticar a Lali Espósito y opinar que se agrandó en su trabajo.

Nacha Guevara criticó a Lali Espósito. (Collage web)

La joven artista nacida en el seno de Cris Morena es una de las más queridas en el mundo de la música, el arte y el teatro. Esto llevó a que algunos colegas hablaran maravillas de ella y la defendieran del ataque de Guevara, una de ellas fue Moria Casán.

Moria Casán defendió a Lali de Nacha Guevara.

Moria Casán expresó su apoyo a Lali Espósito y la elogió, destacando que la joven cantante es “lo más”. Además, reveló que Lali le pidió permiso para usar una de sus muletillas en una de sus canciones, lo que muestra una muestra de respeto y admiración entre ambas artistas.

Moria Casán defendió a Lali de Nacha Guevara.

Algunas de las primeras palabras de Moria al respecto hicieron referencia a Nacha: “No puede decir nunca Nacha... Si hay alguien que no es agrandado es [Lali]”. Luego de esto rió para las cámaras y agregó: “La que está grande es Nacha”.

Para terminar, la diva elogió la accesibilidad y amabilidad de Lali, afirmando que ella es una estrella sin necesidad de padrinazgo ni apoyo de grandes empresas, y que ha construido su carrera a pulmón, esforzándose por alcanzar el éxito por sí misma.

Moria Casán defendió a Lali de Nacha Guevara.

El apoyo de los artistas para Lali Espósito

Como si el apoyo de Moria Casán fuese poco, otros varios artistas también expresaron su opinión acerca de la polémica entre las cantantes. Los comentarios surgieron en torno a una investigación que se hizo en Intrusos.

Marcela Tauro no quiso quedarse fuera y fue muy contundente y firme al hablar al respecto. “Vendió que era paz y amor y después te trata re mal. Y no es algo de ahora. Tal vez Lali no le quiso contestar o no la leyó o Nacha no la trató bien”, afirmó.

Lali fue atacada por Nacha Guevara.

A su vez, Roberto Moldavsky también opinó sobre el tema en las afueras de una obra de teatro y se limitó a comentar que Lali “tiene talento, canta increíble y baila bárbaro”.

Seguí leyendo