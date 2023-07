Lali participó de la marcha del Orgullo en Madrid y fue furor al hablar de su bisexualidad

Lali Espósito participó hace unos días del pregón realizado en Madrid para celebrar el Dia del Orgullo LGTBIQ+. El gran evento, que se realizó en la plaza de Pedro Zerolo de Madrid, tuvo una gran cantidad de desfiles, conciertos y presentaciones. Entre los participantes estuvieron desde Paulina Rubio hasta Falete y, por supuesto, la estrella argentina, que fue convocada para dar un discurso de apoyo a la comunidad. El cierre del evento estuvo a cargo de Miranda, que invitó a subir al escenario como invitada de lujo a Lali para interpretar juntos “Yo te diré”.

Lali comenzó su discurso con el nombre de una de sus canciones, “soy lo que ves”. Y encantó al público con una desdarrada descrpción de su propio proceso de descubrimiento para cerrar con la frase “hoy a mis 31 años puedo ver el grito de libertad que significó para mi esa canción, ya que en ese momento aún no aceptaba del todo mi bisexualidad”. Siguió expresando lo díficil que les reasultaba a sus afectos y a la sociedad ser quienes querian ser.

Para esta ocasión tan especial, la intérprete de Disciplina, que se mostró muy emocionada al hablar con el público, eligió un jean con roturas y un top blanco de morley. Y completó el look con varios accesorios en plateado, como un corpiño de cadenas, una gargantilla, aros y stilettos.

Además, en su cuenta de Instagram, donde acumula 12 millones de seguidores, la ex Casi Ángeles compartió un emotivo posteo que superó los 500 mil likes y se llenó de comentarios.

Cómo fue el momento en el que Lali Espósito habló sobre su sexualidad

En septiembre, Lali Espósito fue a “Nadie dice nada”, el programa de Luzu TV y habló a corazón abierto con Nicolás Occhiato, Nacho Elizalde, Flor Jazmín y Nati Jota sobre su sexualidad.

La compositora, que acababa de lanzar su canción N5, señaló: “Fui, de manera inconsciente, compartiendo a través de mi música y con la gente, mi propio descubrimiento sexoafectivo, mi manera de sentir mi sexo, y de sentir amor en el formato que sea”. “No aceptaba que me gustaban las minas”, declaró en “Nadie dice Nada” (Luzu TV).

“Mis experiencias reales del último tiempo me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías, conmigo misma, no para el afuera...”, sumó.

Y reconoció que “me mentía un montón, no aceptaba un montón de cosas que me gustaban, que quería... por ejemplo que me gustaban las minas, o que tenía como una dualidad. Era como que siempre separaba que me gustaba una chica, pero me ponía de novia con chabones, de manera inconsciente también...”.

“Es que yo era la construcción de la chica de la tele que era políticamente correcta...”,, reflexionó. Y agregó: “En los últimos años, me di cuenta de que en mi música, yo necesitaba ser más franca y sentía que hay un público que necesita representación”.

Segui Leyendo