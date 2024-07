Lali confesó que la secuestraron en un pueblo del interior durante un show: “Hubo que negociar la liberación”

Lali Esposito confesó que hace varios años fue secuestrada en un pueblo del interior del país durante un show. La cantante contó la situación peligrosa durante una entrevista en Nave nodriza 8.7, el programa de streaming conducido por Moria Casan.

Durante más de una hora y media, las artistas hablaron de sus trayectorias, sus coincidencias y el lado B de la exposición. En un momento, Lali se animó a revelar una situación poco agradable que le tocó vivir años atrás en un pueblo del interior de Argentina.

“Una vez nos secuestraron a todo el equipo”, confesó la cantante pop recordando con amargura el momento que vivió con sus compañeros en un pueblo del interior del país. “A la hora me liberaron a mí, al rato a los bailarines”, agregó.

“Era un lugar que estaba captado por bichos, había una invasión de algo. No se podía realizar ese concierto, los músicos no podían tocar, hicimos los primeros temas y después fue como ‘Che, esto no se puede’. Yo sufrí un ataque de pánico en vivo, con bichos dentro de la ropa”, relató la cantante pop.

Es por esto que la banda solo pudo realizar cinco canciones, por lo que se bajaron y devolvieron el dinero a los organizadores, quienes se negaron a aceptar la cancelación del show. “Me encerraron en el camarín desde el lado de afuera y a todos lo mismo en sus áreas” reveló Esposito.

Sobre cómo pudieron resolver el tenso momento, Lali reveló sin dar detalles: “Hubo que negociar la liberación”. “En este momento hay abogados haciéndose un festín”, dijo entre risas la cantante. Y sumó: “De esas pasan un montón que la gente ni se imagina”. “Después tuvieron problemas con otro artista”, dijo sin ser explícita.

Al parecer Espósito mencionó el incidente que ocurrió durante la Fiesta Nacional del Trigo en Leones, provincia de Córdoba, en 2016. En ese entonces, surgió una gran controversia aunque aún no se había revelado el secuestro.

“Primero les cuento que no fue ‘un bicho’, fue toda una situación hostil para mí y todo el equipo. Inrremable, más de lo que se piensa”, había twiteado Lali en aquel momento.