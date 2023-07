Cinthia Fernández se mostró furiosa y exigió una dura condena para el joven que mató a su amigo en Córdoba

El trágico crimen de Joaquín Sperani, el niño de 14 años brutalmente asesinado por su mejor amigo en la provincia de Córdoba, ha generado una profunda conmoción en todo el país. La noticia ha impactado a la sociedad en su conjunto y Cinthia Fernández expresó su opinión sobre este terrible suceso.

Joaquín Sperani de 14 años, asesinado en Laboulaye provincia de Córdoba.

La reconocida personalidad se refirió a este tema que ha conmocionado a la opinión pública desde su lugar como panelista del programa “Nosotros en la mañana”. Asimismo, pudo observar el caso desde su postura como madre.

La última imagen de Joaquín antes de que desapareciera.

En la previa a conectar con una periodista desde el lugar de los hechos, la bailarina sostuvo: “Digamos que la vida de Joaquín no vale nada. Porque escuchar la palabra ‘este otro chiquito, este otro nene…’”. Luego de escuchar los datos del comunicador cordobés, se mostró horrorizada y agregó: “No me conmueve nada el pibe que asesinó. No me da lástima”.

Como si esto fuera poco, Fernández también atacó a la Justicia y pidió cambios en las leyes para que se pueda castigar a los culpables. “A mí me encantaría la baja de la imputabilidad. Los pibes de 13 años saben lo que hacen.” sumó.

Cinthia Fernández, nuevamente polémica con sus dichos. (Captura de pantalla)

Para terminar su duro descargo sobre la tragedia que conmocionó al país, Cinthia concluyó: “Este pibe mató a golpes y de una manera brutal. Le destrozó la cabeza. ¡Basta!”.

Cinthia Fernández dio detalles del horrible momento que atravesó con sus vecinos

Cinthia Fernández se refirió al tremendo momento que vivió con sus vecinos este último fin de semana y confesó que creyó que eran delincuentes, según Ciudad Magazine.

“Yo escuché ruidos, los perros estaban ladrando muy fuerte, mi mamá llegaba de laburar y trabé todo. Voy para el living, escucho un bombazo y una de las nenas sale corriendo”, comenzó su relato a la prensa la panelista.

Cinthia Fernández

“Voy corriendo a la baulera porque ahí puedo ver para afuera y no había nadie. Entonces vuelvo, veo las cámaras de seguridad por el celular y le digo a mi mamá ‘fueron cuatro tipos, agarrá un cuchillo, hacé lo que tengas que hacer’”, siguió.

Además, Cinthia dijo sincera: “Yo imaginé que iban a volver a patear y que entraban y estábamos todas nosotras. Agarré el gas pimienta que tenemos siempre que lo usamos como defensa personal, yo no sabía qué iba a pasar y qué nos iban a hacer”.

