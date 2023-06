Cinthia Fernández bailó en paños menores y con una transparente que le marcaba los puntos: “A mover la gelatina”

Cinthia Fernández recientemente compartió un video en su feed de Instagram que ha capturado la atención de sus seguidores.

En el video, la talentosa bailarina se luce con una coreografía mientras viste una llamativa combinación: una remera blanca transparente y ropa interior, al ritmo del tema ‘Los del espacio’.

Aunque actualmente no se dedica profesionalmente a ello, aprovecha cada oportunidad para aprender los challenges que se vuelven tendencia en las redes y grabar sus propios videos virales.

Cinthia Fernández ha dejado en claro su habilidad en numerosas ocasiones, como en sus participaciones en los concursos de baile de Marcelo Tinelli.

Por otro lado, compartió un post en el que baila al ritmo de “Jagger”, uno de los éxitos de Emilia Mernes. Para sentirse más cómoda, optó por usar un conjunto deportivo ajustado compuesto por un top y unas calzas.

En el comienzo del video, Cinthia decidió bajar un poco el top para acentuar su sensualidad y resaltar su parte delantera. Del mismo modo, al acercar sus curvas traseras a la cámara, no perdió la oportunidad de destacarlas, como suele hacer.

“Lo que tengo de buena lo tengo de mala”, escribió al pie del video citando la frase de la canción de Emilia. Y contó que se iba a verla cantar: “A ver si vuelvo a nacer y reencarno en ella”.

Cinthia Fernández bailó con unas calzas que le marcaron todo

Cinthia Fernández se volvió una experta en redes en los últimos años y sabe a la perfección qué hacer para captar la atención de sus seguidores, pero sobre todo para generar interacción, que es lo que más la ayuda a hacerse visible en la plataforma.

Así cómo identifica con qué contenido debe cuidarse para evitar que le cierren su cuenta, sabe muy bien cuáles son aquellos videos que van a dar qué hablar en la misma red social o en los portales.

Cinthia Fernández paralizó la web con su hermosura mientras entrena

Esta vez, la panelista se sumó al challenge o reto del papel higiénico. Hay muchos de estos desafíos dando vueltas por la red, pero Cinthia eligió uno sencillo, en el que tenía que lanzar el rollo por encima de su cabeza y luego debía atraparlo antes de que cayera al suelo, pero con sus dos manos entre las piernas.

Cinthia se puso uno de sus fogosos conjuntos deportivos, que marcó su delantera y su parte de atrás, y se grabó intentando hacer el challenge.

La bailarina cosechó más de 6 mil “likes” en menos de una hora y al pie le dejaron cientos de mensajes, relacionados con su divertido y sensual posteo.

“Yo me distraje con otra cosa”, “Qué queres con semejante mochila”, “Vos tenes algo que ella no, curvas”, “Peor es no haberlo intentado”, “Tenes mucho cu... jajaja”, “Simple Cin....ella no tiene tu toto”, fueron solo algunos de los comentarios que le dejaron.

La bailarina mostró en redes sociales el original outfit que usa para entrenar / Foto: Instagram

Cinthia Fernández luciendo un conjunto deportivo fucsia.

Cinthia Fernández causó sensación con un look lleno de transparencias.

Cinthia Fernández desafió todos los límites de las redes.

