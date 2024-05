Este es el novedoso modo para que tu tostadora quede impecable tras varios años de uso

Al momento de elegir qué desayunar, las tostadas toman un rol protagónico. Para elaborarlas no siempre se tiene suficiente tiempo, por lo que se acude al uso de las tostadoras eléctricas, con el objetivo de que el pan quede delicioso y crujiente. No obstante, abusar de esto, hará que pierda utilidad.

El uso diario de este artefacto puede hacer que notemos repentinamente la presencia de suciedad, no solo en el exterior, sino también, por dentro y es por eso que es importante no solo mantener su parte externa impecable, sino también eliminar las migas y los restos de pan quemado de la zona interna.

Este es el truco para que tu tostadora quede como nueva.

Para llevar a cabo este procedimiento y dejar impecable la tostadora, lo que vas a hacer es reunir los siguientes ingredientes que de seguro están en tu casa: jabón neutro, agua, un paño que no desprenda pelusas, sal gruesa, un cepillo de dientes que no uses, vinagre y bicarbonato de sodio.

El primer paso, y quizás el más importante es desenchufar la tostadora para vaciar la bandeja sobre un papel de diario o servilletas para desechar fácilmente toda la suciedad y las migas acumuladas.

Con el agua y el jabón neutro, vas a lavar muy bien la tostadora, para luego secarla antes de colocarla nuevamente. Con cuidado, vas a dar vuelta la tostadora sobre el papel para que las migas restantes caigan. Con el cepillo de dientes y un poco de sal gruesa, hay que limpiar el interior de la tostadora y eliminar la suciedad de manera más efectiva.

Nuevamente (y con mucho cuidado), deberás sacudir la tostadora de forma suave para eliminar tanto el resto de la suciedad como la sal. Finalmente, limpiar su exterior, donde se puede elegir utilizar una mezcla de agua con bicarbonato de sodio en el caso de aquellas confeccionadas con plástico, o con un paño junto a una mezcla de agua con vinagre si es de acero inoxidable.

Una vez que hayas hecho todo esto, solo queda esperar unos minutos para que si quedó algo de humedad se evapore y listo, tus tostadas saldrán mucho menos quemadas, no habrá humo y, además, el artefacto brillará como cuando la compraste.